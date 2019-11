Foro romano e Fori imperiali finalmente uniti: il tour nel cuore dell'Antica Roma con ingresso gratuito

Finalmente i Fori Imperiali tornano a essere uniti al Foro Romano, creando di fatto un unico grande parco archeologico nel cuore dell’Urbe. Dal 29 giugno si è dato il via all’apertura al pubblico di questo inedito percorso che venerdì 22 novembre sarà straordinariamente a ingresso gratuito, anziché pagare il consueto biglietto d’ingresso al costo di 12 euro.

Si tratta di un’occasione unica da non perdere, un nuovo modo di fruire e percepire il patrimonio storico-archeologico di una vasta area che abbraccia il Palatino, il Foro Romano, il Foro di Cesare, il Foro di Nerva, il Foro di Traiano fino al Colosseo. La visita guidata si svolgerà tra il Foro Romano (alla scoperta dei monumenti sorti lungo l’antichissima via Sacra) e l’area archeologica de Fori Imperiali (Cesare, Nerva e Traiano), unificati attraverso un inedito passaggio compreso tra la Curia Iulia e i Fori di Nerva e Cesare, situato nelle cantine delle abitazioni del quartiere Alessandrino, quest’ultimo sorto nel XVI secolo sui resti degli antichi Fori e poi smantellato durante gli sventramenti di epoca fascista.



– Si consiglia un abbigliamento comodo

– Anche se gratuito, è necessario ritirare prima dell’appuntamento il biglietto d’ingresso presso la biglietteria, pertanto è possibile incontrare un’eventuale fila.

– La durata della visita sarà di circa 2h15

- La prenotazione è obbligatoria

Per ulteriori info visita il sito: https://esperide.it/fori-imperiali-e-il-foro-romano-finalmente-uniti-tour-esclusivo-nel-cuore-dellantica-roma/

APPUNTAMENTO: via della Salara Vecchia davanti la biglietteria del Foro (incrocio con Via dei Fori Imperiali), mezz’ora prima dell’inizio della visita.

CONTRIBUTO PER LA VISITA GUIDATA: 14 euro, 10 euro per i già tesserati. Per gruppi di minimo 15 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro.

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444–3498926716– 3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

COME ARRIVARE: Metro B, fermata Colosseo o Cavour