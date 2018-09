Foro romano e palatino con pic-nic (gita nelle mura di roma)

Roma, grande metropoli, capitale di un Impero di 50 milioni di abitanti, sorta nell’VIII secolo sulla sommità del colle più alto, cuore pulsante della civiltà che vedeva quotidianamente i suoi cittadini muoversi verso il centro di aggregazione: il Foro. E’ qui che i Romani si incontravano, discutevano, commerciavano e offrivano sacrifici agli dei. Con un percorso articolato, visiteremo il Foro Romano, il primo sorto in città, ripercorrendo storia e mito e ricostruendo con la fantasia quella distesa di marmi e colonne che un tempo erano una meraviglia dell’antichità, per poi salire al Palatino, colle mitico della fondazione di Romolo, divenuto nei secoli residenza ambita dei ricchi e potenti.



La visita è concepita in un'unica giornata e riguarda entrambi i siti, visto il costo oneroso del biglietto d'ingresso ( € 12,00); sarà intervallata da un “pic-nic” insieme: pranzo al sacco. Un modo in più per fare “associazione”!



Appuntamento: Via Salara Vecchia, biglietteria, ore 9.45



Non adatta agli amici a 4 zampe!

Div. Abili: barriere architettoniche parziali

Adatta agli amici a 4 zampe



Quota di partecipazione, incluso biglietto ingresso: € 25,00; Convenzionati € 24,00; studenti e under 26: € 20,00; aventi diritto a gratuità: € 15,00; minori gratis; repliche: solo ticket ingresso, se accompagnati da un pagante.

modalità di pagamento: in loco

gratuità consultabili su http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Agevolazioni/



NB: coloro che svolgeranno la visita al Colosseo sabato 29, versano l'integrazione di € 13,00.



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054.



Per saperne di più: https://associazioneculturalecalipso.com/2017/04/14/palatino-e-foro-romano/

