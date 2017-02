Foro Italico ... non solo sport

Ai piedi di Monte Mario, il Foro Italico rappresenta una realizzazione degli anni '30 dello scorso secolo e voleva essere il punto di riferimento sportivo per la gioventù italiana. La sua collocazione è stata studiata a fondo da Del Debbio, l'illustre architetto che curò la realizzazione dei primi edifici, per creare una vasta aria ricca di verde, di alberi e spazi verdi a prato, circondata da un paesaggio ameno, ove lo spirito, oltre al corpo potesse temprarsi e rigenerarsi. Ancora oggi, se ci fermiamo a fare attenzione ai singoli edifici o impianti sportivi, oppure osserviamo gli enormi mosaici pavimentali esterni, attualmente in pericolo di disfacimento, non possiamo che rimanere stupiti di tanta fantasia e intento didascalico. Informazioni utili Appuntamento: ore 15.00 ai piedi dell'obelisco (Piazza Lauro de Bosis) Quota di partecipazione: 10€ Tessera Altair 2017 (€5)+ €2 auricolari (sopra i 10 pax) Ampio parcheggio nei pressi dell'obelisco Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair