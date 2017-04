Nella perla del basso Lazio è tutto pronto per il Formia Film Festival, una tre giorni di emozioni ed eventi all'insegna di cinema, arte, musica, incontri e riflessione. Il festival, ideato e diretto da Daniele Urciuolo avrà luogo a Formia (LT) dal 28 al 30 Aprile 2017, promosso dal Comune di Formia in collaborazione con Confcommercio Lazio Sud, Latina Film Commission, LUISS Creative Business Center, Leading Consulting ed altri. GLI EVENTI. Molti i momenti che comporranno la rassegna nella città laziale, fatta di intelligente intrattenimento e di riflessione e approfondimento. VENERDì 28 APRILE verranno proiettatati i cortometraggi "IN CONCORSO", seguirà la proiezione del film "FUORI CONCORSO" VIENI A VIVERE A NAPOLI di F. Prisco, E. De Angelis, G. Lombardi alla presenza di parte del cast. Verrà inoltre consegnato il premio speciale al maestro Umberto Scipione, autore della colonna sonora del film Mister Felicità di A. Siani.

SABATO 29 APRILE dopo la presentazione Miss Spettacolo di Stefano Madonna, verranno proiettati cortometraggi "FUORI CONCORSO" , tra gli altri alle 18:00 "STELLA AMORE di Cristina Puccinelli alla presenza di parte del cast e "L'INSONNE di Alessandro Giordani alla presenza di parte del cast Infine vi sarà la Proiezione film "FUORI CONCORSO" LA PARRUCCHIERA di Stefano Incerti alla presenza di parte del cast.

DOMENICA 30 APRILE verranno proiettati i cortometraggi "IN CONCORSO", a seguire OMAGGIO A TOTò a cura di Aldo Manfredi uno spettacolo fatto di video, immagini, letture, sketch, ricordi, testimonianze, ospiti in ricordo del grande Maestro.

Verrà poi proiettato il cortometraggio "IN CONCORSO" ANNO NUOVO VITA NUOVA di Gianfranco Barra Alle ore 21:00 infine seguirà la CERIMONIA DI PREMIAZIONE e la proiezione cortometraggio vincitore Formia Film Festival 2017. I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL. La prima interessante novità di questa edizione è Cristina Marino, l'attrice milanese (Amore 14, Maicol Jecson, Vacanze ai Caraibi, Tafanos, Un passo dal cielo 4, 1993) sarà infatti madrina e volto del Festival. La conduzione è affidata per il secondo anno consecutivo a Emanuele Rauco, giornalista, critico cinematografico e selezionatore alla Biennale di Venezia.

La manifestazione ha visto, negli anni passati, la partecipazione di molti ospiti tra attori e registi e la proiezione di molte opere (cortometraggi, lungometraggi e documentari). Quest'anno saranno presenti al festival grandi nomi del cinema italiano come le attrici e gli attori Valeria Solarino, Denise Capezza, Laura Adriani, Salvatore Misticone, Chiara Gensini, Dino Abbrescia, Susy Laude e molti altri ancora.

Formia, 28 - 29 - 30 Aprile 2017 UNA TRE GIORNI DI CINEMA, ARTE, EMOZIONI, MUSICA, INCONTRI E RIFLESSIONE NELLA PERLA DEL BASSO LAZIO Formia.