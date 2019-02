Formello in arte, Mostra concorso di arte e artigianato artistico

Concorso d’arte e artigianato artistico e d’autore “Formello in Arte” – prima edizione- 8/9/10 marzo 2019



L’Associazione culturale Artingegno , con il patrocinio del comune di Formello e la collaborazione delle classi 4A e 4E del Liceo Artistico “Ripetta” di Roma, organizza la prima edizione della mostra/concorso d’arte e artigianato artistico e d’autore “Formello in Arte” che si svolgerà l’8, 9 e 10 marzo 2019 presso la Sala Orsini di Palazzo Chigi a Formello (rm).



L’evento ha come scopo la valorizzazione di arte e artigianato artistico, come patrimoni culturali, la rivalutazione di tecniche di lavorazione/espressione personale dove centrale è l’individuo, la sua manualità e il suo ingegno.



8 marzo ore 18 inaugurazione

9 marzo apertura dalle 10 alle 20

10 marzo dalle 10 in concomitanza con il mercato di artisti e artigiani che l'associazione organizza ogni mese nell'attigua piazza Donato Palmieri,

premiazione opere alle 18