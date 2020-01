Formaticum 2020, seconda edizione della mostra-mercato di rarità casearie italiane

Giunta alla seconda edizione, Formaticum è una fiera mercato di rarità casearie italiane nata dalla partnership fra La Pecora Nera Editore, casa editrice a indirizzo enogastronomico attiva nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte, e Vincenzo Mancino, titolare della bottega ProLoco Dol.

Lo scorso anno il progetto ha riscosso un buon successo con circa 1.500 visitatori che hanno potuto assaggiare e acquistare le prelibatezze provenienti da tutta Italia illustrate direttamente dai produttori, grande valore aggiunto di una manifestazione del genere, in quanto nessuno come loro può essere in grado di spiegare la propria produzione di nicchia, lontano dalla standardizzazione di ciò che vediamo sugli scaffali dei supermercati.

Nel 2020 l'iniziativa sarà replicata, protagonisti saranno ancora i produttori e saranno replicati pure i seminari a cura della delegazione romana di ONAF, altro grande successo della prima edizione, affollatissimi di curiosi che hanno potuto approfondire diverse tematiche del mondo del formaggio.

Il tutto si svolgerà negli spazi del Wegil a Trastevere, splendida struttura rimessa a nuovo dal sapiente recupero effettuato dalla Regione Lazio l'8 e il 9 febbraio 2020.

Nelle prossime settimane verranno dati tutti i dettagli dell’evento epresentati i produttori che via via stanno aderendo. Per restare aggiornati su Formaticum 2020: https://www.facebook.com/events/2368769466546431/?event_time_id=2368769469879764