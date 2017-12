Forlenzo and The Gomb Jazz Band live per "Alcazar Got That Swing"

L’Alcazar apre le porte allo swing.



In concerto Forlenzo and The Gomb Jazz Band. After show dj set con Lalla Hop e Dj Arpad.

Il progetto "Gomb", voluto fortemente dai musicisti Gianluca Ottaviani e Marco Bonelli, propone un tributo alla migliore tradizione jazzistica delle grandi orchestre ed alla canzone americana degli anni '30. Una band di nove elementi rende omaggio ai giganti del passato: da Duke Ellington a Count Basie su tutti, ma anche Lester Young e tanti altri. Mercoledì 13 dicembre saranno accompagnati alla voce dal talentuoso Forlenzo.



Attenzione: per tutti coloro incuriositi dai balli swing, l’invito è di partecipare alla lezione di ballo gratuita per principianti a cura della scuola “Swing & Soda”, che si terrà prima del concerto ore 21:00 circa. Non è richiesta la coppia, la lezione è aperta a tutti!



Forlenzo & The Gomb Jazz Band è:



Forlenzo Massarone – Voce

Marco Bonelli – Tenor Sax e Arrangiamenti

Gianluca Ottaviani – Chitarra e Arrangiamenti

Augusto Ruiz Henao – Trombone

Roman Villanueva – Tromba

Francesco Maresca – Alto sax

Matteo Rossi – Piano

Giordano Panizza – Contrabasso

Giuseppe Venditti – Batteria



Opening: 19:00

“Swing & Soda” Lezione: 21:00

Forlenzo & The Gomb Jazz Band 21:30



A seguire dj set con Lalla Hop e Dj Arpad



Free Entry// Aperitivo + Drink 15€