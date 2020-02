Forever Young, il party a ritmo anni '90 al Room26

Ogni venerdì al Room 26 è un po' come tornare indietro nel tempo. Lo sa bene il pubblico dello storico club dell'Eur, dove chi sogna di svegliarsi ancora negli anni'90 sale sulla navicella spazio-temporale Forever Young, pronta a scalda i motori come ogni settimana. Nella serata di venerdì 7 febbraio 2020, dalle ore 23.30 si ballerà a ritmo degli anni '90, una decade che detta tempi, moda e musica del momento.

Il party Forever Young, diretto artisticamente dal guru della notte Gianluca Neon, organizzatore e faro guida della nightlife made in Italy, si appresta ad affrontare un altro weekend nel segno dell'entertainment d'autore. In console salgono Double Fab e Marco Gioia, protagonisti della Main Room, mentre in Plus Room gli appassionati di ritmi latini incontreranno il sound di Chicco Allotta e Riccardo Soares.

La festa proseguirà sabato 8 febbraio con le selezioni di Miki Stentella, mentre in Plus Room torneranno i ritmi latineggianti di Max Marino e Matteo Passerini. Insieme a loro non mancheranno le voci di casa di Lele Sarallo e Lory Voice.