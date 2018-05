Dorothy Circus Gallery ROME & LONDON

presenta



"For Tomorrow"

Kazuki Takamatsu

Doppio Solo Show



Dopo il grande successo riscosso dalla sede temporanea di Notting Hill, la Dorothy Circus Gallery annuncia ufficialmente la sua permanenza a Londra con l’inaugurazione della sua prima doppia personale, ospitata sia a Roma che a Londra a Giugno 2018: For Tomorrow di Kazuki Takamatsu.



Confermandosi nuovamente come uno dei principali artisti mondiali del nuovo stile visionario figurativo, Kazuki Takamatsu presenta la sua terza personale alla Dorothy Circus Gallery con una collezione di 16 nuove opere che verranno esposte sia nella sede storica di Roma, che nella galleria di Notting Hill, a Londra. 10 dipinti saranno esibiti a Roma e 6 a Londra, creando un legame virtuale ed emozionale tra le due gallerie che dà inizio a un nuovo viaggio attraverso l’Italia e il Regno Unito.



Facendo seguito alla collettiva Pages from Mind Travellers Diaries alla DCG di Londra, che lo presentava come uno degli artisti principali ad aver contribuito a scrivere la storia della Dorothy Circus, il giapponese Takamatsu ci conduce attraverso il presente e il futuro, interrogandosi su come sia possibile pensare al domani in modo estetico ed innovativo.



Sviluppando ancora più a fondo il suo iconico stile, Kazuki Takamatsu dipinge delle giovani ragazze che comunicano silenziosamente con lo spettatore attraverso un linguaggio misterioso ma evocativo. I loro volti rimangono puri e semplici, mentre le acconciature e il vestiario si evolvono in forme più complesse e dettagliate, dimostrando un’attenzione dell’artista per le peculiarità che è sempre stata tipica dell’arte asiatica. Gli sfondi oscuri e vacui contribuiscono a far risaltare le figure che predominano le tele, mentre flussi di emozioni risuonano in scene senza tempo.



Oltre a queste, emerge un’opera dal colore rosso prodotta eccezionalmente per la Dorothy Circus Gallery di Roma. Ispirandosi alle pareti di velluto rosso della galleria, questo dipinto spinge l’arte di Takamatsu ancora oltre, verso nuove sperimentazioni e tecniche pittoriche che arricchiscono l’emozionante œuvre dell’artista giapponese.



I ricordi del passato e le speranze per il futuro albergano in tutte le immagini esposte, danzando dolcemente tra un personaggio e l’altro. Le ragazze fronteggiano il passaggio del tempo, o si voltano per cercare le possibilità ancora sconosciute nascoste nel domani. Questi ricordi possono essere felici o tristi, profondi o spensierati, riflettendo ad ogni modo non solo le aspettative di ogni personaggio, ma anche l’esperienza comune percepita emotivamente dalla popolazione di un paese come il Giappone.



Takamatsu connette attraverso il ponte dell’arte le tradizioni occidentali e orientali, così come il mondo dell’arte digitale a temi importanti e difficili che sono estremamente contemporanei. Questo doppio solo show rappresenta dunque un’occasione imperdibile per il pubblico italiano e inglese per ammirare gli sviluppi estetici e tematici di un artista meravigliosamente complesso, riconosciuto e amato in tutto il mondo.