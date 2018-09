Personal trainer e fitness influencer: Foodspring a Roma

Per la prima volta nella storia, Foodspring parteciperà alla più famosa giornata a livello internazionale dedicata al fitness e al mindful movement, il Wanderlust.

Foodspring al Wanderlust



Foodspring, azienda specializzata nella realizzazione di Premium Fitness Food e alimentazione sportiva, sarà presente all'appuntamento di Roma, il 30 settembre, e si focalizzerà principalmente sul mondo dello yoga, con attività e workshop insieme a nutrizionisti, fitness influencer ed esperti del settore.

Tra le molte attività, i visitatori avranno la possibilità di giocare ad una inedita “Ruota Della Fortuna” in versione yoga, assistere a show cooking che mostreranno come realizzare ricette salutari e sfiziose, partecipare a laboratori pratici dedicati allo yoga e degustazioni prodotto con tanto di descrizioni e consigli per assumerli al meglio.

Personal trainer e fitness influencer

Ma le sorprese non sono finite. In occasione di Wanderlust, Foodspring organizzerà anche un meetup il giorno precedente alla tappa romana del Festival (il 29 settembre presso Play Pisana a Roma) con personal trainer e fitness influencer per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza leggera e divertente.

Durante il meetup, Foodspring spiegherà come nutrirsi in maniera sfiziosa, senza rinunciare al gusto e al divertimento, ed allenarsi regolarmente. Uno spazio speciale sarà poi dedicato alla “remise en forme”, affrontando il rientro alla quotidianità con il sorriso e tanto entusiasmo.

La giornata sarà caratterizzata da una ricca dose di energia, puro allenamento e, soprattutto, un mondo di divertimento per immergersi nel verde cittadino. Non mancheranno le sfide dove potersi metterti in gioco, momenti dove socializzare e, naturalmente, attimi di golosità per assaggiare tantissimi prodotti.

Il divertimento-allenamento prevedrà una serie di circuiti di allenamento tenuti da un personal trainer professionista che seguirà i partecipanti anche fornendo loro preziosi consigli. Ci saranno ovviamente momenti per registrare le storie su Instagram con tanto di foto di gruppo finale. Dulcis in fundo i partecipanti, una volta liberata la migliore versione di sé stessi, potranno rilassarsi bevendo shape shake e proteine whey e condividere le proprie esperienze.