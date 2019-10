Food Art: expo, musica, cibo e natura

Sabato 9 novembre, Casale Anio Novus e Beat Taste - Evento in movimento,invita tutti ad un delizioso vernissage al ritmo delle stagioni, in armonia con la tradizione ed il territorio. A partire dalle 18,30 una serata unica all’insegna dell’arte, musica e cibo, con la straordinaria direzione artistica di Flavia Castro.



La serata inizierà con il vernissage sapientemente curato dagli chef Anna di Giannantonio e Aldo Tammetta, i quali prepareranno delle squisite pietanze per l’aperitivo che accompagnerà la mostra personale dal titolo “Erotic Hunger” del pluripremiato artista Giacomo Badini. Finito il vernissage, i Coverage Band daranno ritmo alla serata deliziando i partecipanti con uno spettacolo energico ed un repertorio ricco di brani pop/rock classici ed attuali. Sarà possibile fermarsi a cena per godersi la serata e l’esibizione musicale, gustando i deliziosi piatti del menu alla carta del Ristorante del Casale Anio Novus.



I Protagonisti della serata:

Giacomo Badini: plruripremiato artista e pittore di Guidonia Montecelio. Le sue mostre collettive e personali hanno girato l’Italia ed il Mondo. Attualmente dipinge copri, immagini figurative sull’arte del bondage.



Anna di Giannantonio: chef del Casale Anio Novus. Nata e cresciuta nel ristorante di famiglia, un ambiente dove il rispetto per l’alimentazione sono stati il fondamento della sua educazione. Diplomata nella scuola alberghiera di Fiuggi e nella prestigiosa scuola di alta pasticceria Compus Etoile Academy.



Aldo Tammetta: chef del Casale Anio Novus. Proviene da una famiglia i panificatori, mestiere tramandato da generazioni in generazione dal bisnonno. Anche lui proviene dalla prestigiosa scuola di alta pasticceria Compus Etoile Academy.



Coverage: band locale, divenuta negli anni una delle band di riferimento nel panorama cover. Il loro repertorio è ricco di brani pop/rock, hit attuali e contemporanee, ma anche i grandi classici della musica italiana ed internazionale.



Organizzatori

Casale Anio Novus

Beat Taste - Arte in movimento



COSTI:

Degustare l’aperitivo ha un costo di 15 euro (compreso il primo bicchiere di vino).

La cena al Casale Anio Novus è alla carta.



CONSIGLIATA PRENOTAZIONE



Per info e prenotazione:

(+39) 331 89 09 818



DOVE SI TROVA?

Il Casale Anio Novus si trova a Tivoli, nell'area archeologica dell'acquedotto Anio Novus situato lungo la Via Empolitana al KM 3,630, nelle vicinanze dell'uscita Castel Madama dell'A24.