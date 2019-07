Fontane di Roma di Notte

L’acqua che si infrange sulle fontane rinascimentali più famose di Roma dà un tocco davvero magico al marmo che le compone. Nell’oscurità della notte, lo stesso rumore dell’acqua che scorre, diventa una musica allietante che accompagna lo spettatore nella scoperta dei monumenti. Partiremo con la visita della più scenografica fontana di Roma, la Fontana di Trevi, unica nella sua architettura poichè si appoggia letteralmente a Palazzo Poli. Come non ricordare la scena notturna che si svolge nella fontana nel film “La dolce vita” di Fellini?

Sosta irrinunciabile sarà al Piano -1 della RINASCENTE, dove potremo ammirare le arcate dell'Acquedotto Vergine di Agrippa ancora in funzione!

Si prosegue verso la scalinata di Piazza di Spagna dove ammireremo la Fontana della Barcaccia dalla forma assai singolare nata dalle mani del padre di un grande artista: Pietro Bernini. Imboccando Via del Babuino capiremo perché la strada ha questo nome particolare, infatti incontreremo un’altra fontana molto stravagante che rappresenta un uomo talmente brutto e deforme da essere definito ironicamente “babuino”! Termineremo la visita nella grandiosa piazza del Popolo dove quattro bellissimi leoni-fontana, da cui sgorga acqua ogni giorno in gran quantità, decorano la base dell’obelisco centrale anticamente situato al Circo Massimo.



Appuntamento ore 21.00 in Via Poli 54 (Istituto Nazionale per la Grafica). Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour. 10 minuti di attesa dei partecipanti



Durata Visita Guidata 2 ore circa (si passeggia da Fontana di Trevi a Piazza del Popolo). Lunghezza percorso 2.5 km circa

Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)€ 5.00 (bambini 5-13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (se il gruppo supera i 30 partecipanti)

Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



