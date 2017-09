Follia di un artista: la voce del silenzio al Teatro Petrolini

Ti è data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla." ( Robin Williams )

L'autore Franco Cusimano tenta di rispondere al quesito, ma con una certa ambivalenza interpretativa: da un lato, infatti, egli percepisce questa espressione artistica come una sorta di liberazione mentale dall'altro come una semplice conseguenza della sua malattia. In virtù di caratteri emergenti quali la ripetitività e la compulsività il suo dialogo con un fantomatico personaggio rappresentato da un fantoccio. La sua follia si libera in una allegra-commovente briosità .

La rappresentazione teatrale creerà stati emotivi interiori allo spettatore che a sua volta “leggerà la sua follia” , per cui ci si potrebbe domandare se egli sia mai stato colto da un vero impeto creativo e/o, da una sorta di “folgorazione geniale”, oppure se questa non sia così percepibile perché costantemente continuativa nella quotidianità.Il gesto pittorico iniziale, da cui tutta la composizione prende avvio si amplia segno dopo segno in un disegno teatrale. Franco Cusimano