"Folle folle folle d’amore per te!" Serata di letture dalle poesie di Alda Merini

Una serata tutta nuova dedicata alla poesia di Alda Merini e alla sua drammatica vicenda umana, simbolo di quella capacità vitale di trovare la salvezza nella parola. Nella splendida cornice di Palazzo Merulana, leggeremo insieme le più belle liriche della poetessa dei Navigli, ripercorrendo le poesie dedicate all’amore, alla follia, a Dio.



Letture a cura di:

- Mara Sabia (attrice e docente)

- Emilio Fabio Torsello (giornalista e fondatore del progetto letterario “La Setta dei Poeti estinti”).



Inoltre, sarà occasione per poter visitare la nuova mostra di Palazzo Merulana, dedicata all’artista belga Jan Fabre | The Rhythm of the Brain, un’indagine sul rapporto tra arte e scienza sotto la poliedrica visione dell’artista. La mostra vede esposte sculture inedite selezionate appositamente per lo spazio espositivo in dialogo con le opere della collezione Cerasi. Completano il focus sull’artista fiammingo lavori mai esposti in Italia oltre a disegni e al film performance realizzato da Jan Fabre insieme al neuroscienziato italiano Giacomo Rizzolatti.

La serata sarà allietata da una degustazione di vini offerta da Otto for Wine.





MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Biglietti acquistabili al link: https://bit.ly/2MpJ0l1

Ingresso Intero 15.00 €

- Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

- per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €

- Diritti di prenotazione 2.00 €



Il biglietto consente la visita alla Collezione Cerasi e alle mostre temporanee in corso, la partecipazione alla serata di letture, la degustazione dei vini.



La serata è organizzata da Palazzo Merulana, dal circolo letterario La setta dei poeti estinti e dalla Galleria d’arte Medina Roma.Arte.