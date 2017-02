"Folksongs! Fra Tradizione e Futuro"

Riprendono i concerti organizzati dall'AIMA presso il Teatro di Villa Torlonia, con la rassegna "Inverno in musica a Villa Torlonia". Apre la rassegna il Duo Folksongs già apprezzato in numerosi concerti in tutto il mondo e formato da Tiziana Portoghese (mezzosoprano) e Francesco Palazzo (fisarmonicista), con proprie composizioni e arrangiamenti di canti tradizionali e popolari, Domenica 12 febbraio ore 11, teatro di villa torlonia, via Lazzaro Spallanzani, 1 Roma: prenotazione da 6 giorni prima del concerto allo 060608, ingresso €. 5,00. www.aima.it cell. 3382199335