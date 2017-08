Famiglia Maraviglia: il Folk Palindromo a Palazzo Braschi

Tra serenate e cantate popolari, musica di strada e tradizionale, nell’ultimo sabato sera di apertura straordinaria del Museo di Roma sarà impossibile non venire contagiati dal ritmo. Infatti sabato 26 agosto lo splendido palazzo con vista su piazza Navona si prepara ad ospitare una serata speciale in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma che si aprirà alle 20.15 nel cortile del museo con l’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna.

Alle 21 e alle 22 nel Salone d’Onore la Famiglia Maraviglia si esibirà, invece, in un Folk Palindromo, un viaggio “familiare” tra la musica di strada e quella di corte

Folk Palindromo perché il repertorio si può leggere e ascoltare in ogni direzione: c’è una ruota che gira, un plettro che arrotonda, un violino che fa le scale, i cucchiai che incastrano il ritmo e altre Maraviglie tipiche della musica di strada… e di corte. Tutto è costruito per catturare il pubblico e portarlo con brani originali tradizionali italiani che riecheggiano il viaggio, le serenate, le feste popolari del Belpaese.

Folk Palindromo perché padre e figlio e madre, cantano e suonano melodie che si incontrano e si allontanano, create da noi o composte da chissà chi, che arrivano da chissà dove, che vanno chi lo sa verso cosa.

Ore 21,00 e 22,00 – Salone d’Onore

FAMIGLIA MARAVIGLIA

Folk Palindromo

Erasmo Treglia, Clara Graziano, Giordano Treglia, Arianna Colantoni