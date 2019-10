FM3 Live Project in concerto presso i Pinispettinati

Giovedì 31 ottobre presso i Pinispettinati torna la dance 70/80/90 dal vivo con il concerto degli FM3 Live Project che porteranno in scena tutta la loro energia nella lunga notte di Halloween. Gli FM3 Live Project sono il mix perfetto tra musica live e Dj set. Una Music Experience no-stop immersa nel mondo Dance rigorosamente Live, per rivivere le emozioni degli anni 70, 80, 90 senza perdersi le Hits del momento - da Calvin Harris a David Guetta e tanti altri protagonisti della Billboard - che si fondono magistralmente le une con le altre.

Da background diversi ma uniti da quell’unica e sola passione quale è la musica, gli FM3 trasmettono la voglia di divertirsi con pochi mezzi e l’attenzione massima al minimo dettaglio. Un sound inconfondibile caratterizzato da un groove potente vi trascinerà e si rivelerà perfetto per ogni singolo evento. La band è formata da Marzia Ambu alla Voce, Fabrizio Rotundi (Dj set), Marco Marzella al Basso, Lele Montaldo alla Chitarra e Max Perciballi alla Batteria.



Comunicazione riservata ai Soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80



Contributo: €15 inclusa 1^ consumazione

Ingresso riservato ai soci

(per rinnovo tesseramento anticipare i propri dati alla mail: pinispettinati@gmail.com)

Dopo mezzanotte verranno offerti i mitici cornetti appena sfornati.

Apertura ore 20 possibilità di cenare al buffet con quota di €10 su prenotazione ai numeri 3348337356 / 3939954899



Line-up

Marzia Ambu - Voce

Fabrizio Rotundi - Dj set

Marco Marzella - Basso

Lele Montaldo - Chitarra

Max Perciballi - Batteria