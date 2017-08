Flower Party al Singita: esplosione di fiori e colori sulla spiaggia

L’estate sembra non finire mai al Singita Miracle Beach di Fregene. Giovedì 24 agosto, dalle ore 19:00, il Lifestyle Beach Club vi porta indietro nel tempo, ai coloratissimi anni ’70 con il Flower Party, tra gli eventi più amati e attesi di tutta l’estate del litorale. Un evento unico, allegro, divertente che ogni anno attira migliaia di persone, e che quest’anno per la sua decima edizione promette una serata davvero indimenticabile.

Flower Party al Singita

Un’esplosione di fiori e di colori per rievocare le magiche atmosfere hippie di quegli anni, con la musica live dei Welcome to Hill Valley, Rock n Roll & Beat band. Anche gli artisti del Singita Nouveau Cirque rievocheranno i costumi e le suggestioni di quel periodo con una straordinaria performance di trampolieri alati, giocolerìa luminosa e di fuoco. A tutti gli ospiti della serata è chiesto di rispettare un rigoroso dress code hippie flower style, ispirato alla moda dei figli dei fiori, così da calarsi davvero in quegli anni.

Flower Party: atmosfere hippie al Singita

Il Flower Party si ispira al “Flower Power”, il movimento nato alla fine degli anni Sessanta per dire No alla guerra del Vietnam. Le posizioni del movimento pacifista furono clamorose e fecero la storia di quell’epoca tanto da rimanere un punto di riferimento ideale anche per le generazioni degli anni successivi. I suoi seguaci, detti hippy oppure “figli dei fiori”, erano soliti indossare abiti colorati e stampe a fiori. Il movimento, infatti, aveva anche una forte connotazione ambientalista e la natura era concepita come energia, forza positiva ed espressione di felicità oltre che di libertà.