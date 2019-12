Flower burger fa il bis: apre il secondo store a Roma

Flower Burger raddoppia a Roma. Dopo la famosa sede dei burger colorati in Prati, il mondo Flower Burger raggiunge anche via Alessandria. L'apertura è prevista per mercoledì 15 gennaio, dalle 19 alle 21:30.

Music, mini burger & chips attendono tutti all'opening party del secondo store Flower Burger di Roma

Flower Burger, la storia

Un concept nato dall'idea di Matto Toto, un giovane imprenditore che ha intrapreso un viaggio alla scoperta di gusti e sapori e di un punto d'incontro tra hamburger e cucina vegana. Proprio lui ha portato a Roma - prima in via dei Gracchi e ora in via Alessandria, i golosissimi e vivaci burger colorati.

Si passa dal pane giallo fatto con la curcuma, al nero grazie al carbone vegetale fino all’amatissimo viola, ottenuto grazie all’estratto di ciliegia. Il team di Flower Burger è sempre alla ricerca di nuove colorazioni naturali e di nuovi ingredienti per stupire e colpire i nostri clienti. Tofungo, Flower Burger e Cherry Bomb sono solo alcune delle proposte offerte, fino all'Elf Burger, special edition del Natale.

L'appuntamento con l'inaugurazione del secondo Flower Burger a Roma è il prossimo 15 gennaio 2020 dalle 19:00 alle 21:30, in via Alessandria 21. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/285703265667736/