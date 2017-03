FLOW - Fabio Massimo Caruso in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua

WASTEWATER (acque reflue) , sarà la tematica con cui si celebrerà il giorno 22 marzo 2017 , la Giornata Mondiale dell'Acqua . Le acque reflue sono argomento di profondo interesse internazionale per gli effetti del loro sversamento in fiumi, laghi, stagni, paludi, come pure la necessità del loro recupero a favore delle esigenze primarie dell'umanità e per il sano sviluppo dell'ambiente. FLOW intende rappresentare metaforicamente la connessione tra il flusso pittorico generato dall'Artista sulla tela ed il flusso del prezioso liquido H2O. L' Arte rappresenta quindi , attraverso la pittura , con la purezza e la libertà del gesto poetico , l' azione dell'uomo che mette in atto , per il bene futuro della Terra , la rinascita delle acque reflue in acque per usi sostenibili. Nella poetica del progetto l'acqua ritrova nel suo scorrimento l'antica integrità e grazie all'incontro con la nobile azione dell' uomo viene ricondotta alla sua naturale purezza. A completare il progetto saranno esposte altre opere inerenti al tema dell'acqua, affinché il dialogo con i visitatori assuma un valore più coinvolgente e partecipativo, con l'intento di comunicare quanto l'acqua sia elemento prezioso e insostituibile, che va necessariamente protetto prevenendo il suo inquinamento e il suo impoverimento, amministrando onestamente la sua ricchezza. FLOW Performance dell'Artista Fabio Massimo Caruso , avrà il suo momento culminante il giorno 22 marzo a Roma nella Galleria Spazio 40 in via dell'Arco di San Calisto 40 alle ore 18.00 . Interverrà il Dott. Pier Paolo Pascali , Dirigente AGIS , introducendo il tema dell'evento. Seguirà il gruppo musicale degli Oltre Project con una esecuzione di brani. La formazione per la serata del 22, sarà composta dal pianista, arrangiatore e compositore Lorenzo Apicella, la vocalist Francesca Fusco e il sassofonista Luigi Tresca. Il Trio eseguirà dei brani compenetrati al tema dell'evento. In particolare, uno di questi è "Goccia d'acqua" tratto dal loro album d'esordio "Coloured Shadows". Al termine della performance musicale l'evento continuerà, senza preclusioni d'orario. Nei giorni precedenti, sabato 18, domenica 19, lunedì 20, martedì 21, la Performance dell'artista inizierà in Galleria alle ore 11.00 e proseguirà ininterrottamente fino alle ore 19.00 per tutte le date. Tutto l'evento si avvale della collaborazione di EPM Edil Piemme e di Ixco - Idee per Cooperare.