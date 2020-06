Floripark opening, 10mila metri quadri di sogni all'aperto

FloriPark è pronto ad aprire le sue porte al pubblico. Il 10 giugno inaugura a Roma un parco speciale, una nuova casa, senza pareti, ma circondata da alberi. Un'area di 10.000mq per sognare all'aperto ma restando nella Capitale.

FloriPark offrirà ogni 2 settimane una nuova installazione. Ogni giorno aperitivo, cena e dopocena immerso nel verde. Si inizia con le prime due settimane, dal 10 al 24 giugno.

FloriPark si trova a due passi da Ponte Milvio e all'interno del Parco di Veio, in via di Villa Lauchli 1. Resterà aperto per tutto l'arco dell'estate e fino a inizio ottobre.

Un parco vastissimo che offre a romani e non una nuova esperienza, in grado di unire meravigliose installazioni floreali a fusion kitchen di qualità, tra pokè e pinse gourmet. Un regalo per coloro che hanno sempre desiderato un rifugio dal trambusto della città, dentro la città. E anche per tutti gli altri.

Un parco di 10.000 metri quadri con ingresso gratuito aperto dall'aperitivo in poi, con la possibilità di cenare o fermarsi fino a tardi.

Per maggiori informazioni sull'opening e su FloriPark: https://www.facebook.com/events/296427218193914/