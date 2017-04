La natura del paesaggio, fotografie di Lucia Proto

Ascolto: colori, masse, forme, suoni, trasparenze, vita, storia. Capto, fermo e imprimo sulla pellicola il momento in cui la percezione entra in contatto, in comunicazione profonda con la materia animata e inanimata che mi circonda. Nello spazio mi sento libera di muovermi nell'atmosfera; gli oggetti, tutte le parti che compongono la natura, l'energia degli atomi rivelano echi della propria memoria, del proprio vissuto, della propria essenza. Tutto è natura è materia è FLORA, niente muore, ma si trasforma, nel vortice delle emozioni e delle idee. Alcune di queste relazioni tra le persone e la natura le ho volute esprimere nell'abbandono, l'assenza e l'armonia. L'humus che mi ha nutrita è stato da sempre l'ambiente artistico in cui sono nata, mia mamma Silvana Angelitti è una pittrice e artista. La passione per la street pic, la fotografia di strada, è nata con la mia formazione di architetto, lo studio dell'ambiente è stato fondamentale per acquisire la necessaria apertura alla vita, per raggiungere emancipazione e infine libertà e poesia.

