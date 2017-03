Fleurs du Mal in concerto al Charity Cafè

SABATO 1 APRILE ore 21 FLEURS DU MAL -set Acustico in Quartet- in concerto al Charity Café-Via Panisperna,68-Rione Monti-ROMA I FLEURS DU MAL tornano in concerto al CHARITY CAFè con un particolare Set ACUSTICO in quartet dedicato al Blues. In scaletta diversi brani tratti dal nuovo CD "Bootleg" appena uscito, alcuni brani tratti dai precedenti CD ("Fleurs du Mal 3"-1995-Toast Records; "Road Sweet Home"-2001-Il Manifesto dischi; "Luna Blues"-2003-Blond Records/Storie di Note; "Lost & Found"-2008-Blond Rec.: "Swinging Boat" -2012-Blond Records), e alcuni brani "standard" di Blues e Swing, STEFANO 'IGUANA'- Voce,Chitarra,Slide,armonica. ROBERTO CRUCIANI-Basso,cori. GRAZIELLA OLIVIERI-Sax Tenore CLEMENTE VERDICCHIO-Sax Contralto FLEURS DU MAL Info: http://www.facebook.com/Fleurs.du.Mal.band http://www.youtube.com/user/stefanoiguana http://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal