VENERDì 7 APRILE FLEURS DU MAL + Jahmila in concerto al CSOA La Strada-Via F. Passino,24 (Garbatella)-Roma ore 20,30 Proiezione del Documentario su Milagro Sala prigioniera politica in Argentina / ore 22,30 inizio concerti Doppio concerto con due bands unite dall'amicizia e dalla passione per la musica. I FLEURS DU MAL presentano il nuovo CD "Bootleg" realizzato con la nuova formazione a 5 elementi (con sezione fiati): Rock, Blues, Swing, Funky, Rythmin'&Blues, Latin-Rock con testi in inglese, italiano e spagnolo. I JAHMILA presentano il Nuovo CD "Dale Vuelta" realizzato con la nuova formazione a 5 elementi: Reggae Latino, Rock, Cumbia e Roots con testi in spagnolo e inglese. FLEURS DU MAL Stefano 'Iguana'- Voce,Chitarra,Slide,armonica. Graziella Olivieri-Sax Tenore. Roberto Cruciani-Basso,cori. Davide Miccinilli-Batteria. Clemente Verdicchio-Sax Contralto band Rock-Blues romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona Rock mescolato a Blues, Funky, Swing, Rythmin'&Blues, Latin-Rock con testi in inglese,italiano e spagnolo. All'attivo 2 LPs(vinile),1 MiniCD e 6 CDs, tra i quali "ROAD SWEET HOME"(2001-Il Manifesto Dischi), "LUNA BLUES"(2004-Blond Records/Storie di Note),"LOST & FOUND" (2008-Blond Records), "SWINGING BOAT"(2012-Blond Records/I-Tunes/Amazon) realizzato con la nuova formazione a 5 elementi, e adesso il Nuovo CD "BOOTLEG"(2017-Blond/Amazon/I-Tunes). Oltre 1000 concerti in tutt'Italia ed anche in Olanda, Svizzera, Germania, Belgio e anche negli U.S.A.(un tour di 6 concerti in Colorado nel 2007). Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l'aggiunta di un Sax contralto e dunque una sezione fiati, e con questa nuova formazione ha realizzato il CD "Swinging Boat", cui ha fatto seguito un Tour che ha attraversato l'Europa con concerti in Olanda, Belgio, Svizzera, Italia e Sardegna. Nel gennaio 2017 esce il Nuovo CD "Bootleg". http://www.youtube.com/user/stefanoiguana http://www.facebook.com/Fleurs.du.Mal.band http://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal JAHMILA Alfredo Gomez-Voce,Chitarra Cristiano Riccardi-Chitarra,voce Eleonora Amianto-Basso,Voce Giacomo De Bona-Batteria Diego Lucantoni-Percussioni band italo-argentina fondata da Alfredo Gomez e Cristiano Riccardi attiva sin dal 2001 che suona Reggae Latino mescolato a Cumbia, Roots e Rock con testi in spagnolo e inglese. All'attivo 3 CD Albums: "REVOLUCION PROHIBIDA"(2004-Gridalo Forte Records), "INTERNATIONAL SOLIDARITY"(2012-Jah Records), e ora il Nuovo CD "DALE VUELTA"(2016-) e il DVD FIESTA CLANDESTINA(2008). Tantissimi concerti in Italia, Sardegna, Spagna e Argentina. http://www.jahmila.com/ http://www.facebook.com/jahmilaoriginal/