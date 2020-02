Sabato 29 Febbraio ore 22

FLEURS DU MAL in concerto

al SHELTER MUSIC CLUB - Via Luigi Capuana,182- Roma

Ingresso libero - consumazione obbligatoria



I FLEURS DU MAL presentano in concerto i brani tratti dal nuovo Cd album intitolato "Gumbo" -come la tradizionale zuppa di New Orleans-, un album dedicato al Blues con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest che ha registrato la sua armonica in 3 brani del cd. In scaletta anche alcuni brani tratti dai precedenti cd della band romana.

La band è reduce dalla partecipazione al San Lorenzo Blues Festival 7^ edizione che ha visto una grande partecipazione di pubblico con oltre 700 persone presenti.

I FLEURS DU MAL sono:

Stefano Iguana-Voce,Chitarra,slide

Roberto Cruciani-Basso,cori

Graziella Olivieri-Sax Tenore

Clemente Verdicchio-Sax Contralto

Fausto Casara-Batteria



FLEURS DU MAL

band romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona un mix di rock, blues, funk, swing, rythmin'&blues, latin-rock con testi in inglese, italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile),1 MiniCd e 8 Cd, tra i quali "Road Sweet Home"(2001-Il Manifesto Dischi), "Luna Blues"(2004-Blond Rec./Storie di Note), "Swinging Boat"(2012-Blond Records), "Bootleg"(2017-Blond records) registrato dal vivo, e ora il nuovo "Gumbo"(2019), dedicato al Blues. Oltre 1300 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli Usa. Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l'aggiunta di un sax contralto e dunque con una sezione fiati e con questa nuova formazione ha realizzato nel 2012 il cd "Swinging Boat". Nel 2014 suonano al Primo Maggio del Forte Prenestino davanti a migliaia di persone. Nel 2017 esce "Bootleg" registrato interamente dal vivo, a cui è seguito un Tour che ha attraversato l'Europa con concerti in Francia, Belgio, Olanda, Svizzera e Italia. Il 1° Ottobre 2019 esce il nuovo Cd "Gumbo", un album dedicato al Blues, con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J. Forest.

FLEURS DU MAL Info:

facebook page: http://www.facebook.com/FleursduMal.band/

wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal

YouTube: http://www.youtube.com/stefanoiguana