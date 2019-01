Fleurs du Mal in concerto al Galeone Bistrot

Sabato 26 Gennaio ore 21

FLEURS DU MAL -set Acustico in trio- in concerto

al Galeone Bistrot-via della Lega Lombarda,53-Roma

-ingresso libero-



I FLEURS DU MAL in concerto un particolare set acustico in trio dedicato al Blues. In scaletta diversi brani tratti dal cd "Bootleg"(2017-Blond Records) accanto ad alcuni brani "standard" blues e swing, e alcuni brani tratti dai precedenti CD ("Fleurs du Mal 3"-1995-Toast Records; "Road Sweet Home"-2001-Il Manifesto dischi; "Luna Blues"-2003-Blond Records/Storie di Note; "Swinging Boat" -2012-Blond Records),

STEFANO 'IGUANA'- Voce,Chitarra,Slide,armonica.

ROBERTO CRUCIANI-Basso,cori.

GRAZIELLA OLIVIERI-Sax Tenore



FLEURS DU MAL

band romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona un mix di Rock, Blues, Funk, Swing, Rythmin'&Blues, Latin-rock con testi in inglese,italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile),1 MiniCD e 7 CD, tra i quali "Road Sweet Home"(2001-Il Manifesto Dischi), "Luna Blues"(2004-Blond Records/Storie di Note), "Swinging Boat"(2012-Blond Records/I-Tunes/Amazon) realizzato con la nuova formazione a 5 elementi, e il più recente "Bootleg"(2017-Blond/I-Tunes/Amazon). Oltre 1200 concerti in Italia e in Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli U.S.A.(un tour di 6 concerti nel 2007). Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l'aggiunta di un sax contralto e dunque con una sezione fiati e con questa nuova formazione ha realizzato nel 2012 il CD "Swinging Boat". Nel 2017 esce il cd "Bootleg" registrato dal vivo, a cui ha fatto seguito un Tour che ha toccato Olanda, Belgio, Francia, Svizzera, Italia e Sardegna. Attualmente è in fase di registrazione un nuovo album.

YouTube: http://www.youtube.com/user/stefanoiguana

facebook:http://www.facebook.com/Fleurs.du.Mal.band

wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal