Fleurs du mal presentano Bootleg

Mercoledì 18 Gennaio 2017 ore 22 I FLEURS DU MAL presentano dal vivo il Nuovo CD Album "BOOTLEG"(Blond Records). a L'ASINO CHE VOLA-Via Antonio Coppi,12/d-Roma -Ingresso libero, con consumazione obbligatoria 5 euro- Dopo 8 Album realizzati in studio, il Nuovo CD dei FLEURS DU MAL è un Album Live intitolato "Bootleg" registrato durante dei concerti del 2016 con la formazione a 5 elementi -che comprende una sezione fiati-. Contiene versioni dal vivo di brani tratti dalla passata e recente discografia della band -inclusi i classici "C'è Chi Vive il Blues" e "Luna Blues"-, ed anche 2 brani nuovi inediti: "800 Fantasmi" dedicata ai migranti periti nel Mare Mediterraneo, e "Hard Times". STEFANO 'IGUANA'- Voce,Chitarra,Slide,armonica. ROBERTO CRUCIANI-Basso,cori. GRAZIELLA OLIVIERI-Sax Tenore CLEMENTE VERDICCHIO-Sax Contralto DAVIDE MICCINILLI-Batteria. FLEURS DU MAL Info: http://www.facebook.com/Fleurs.du.Mal.band http://www.youtube.com/user/stefanoiguana https://it.wikipedia.org/wiki/Fleurs_du_Mal FLEURS DU MAL band Rock-Blues romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona Rock mescolato a Blues, Funky, Swing, Rythmin'&Blues, Latin-Rock con testi in inglese, italiano e spagnolo. All'attivo 2 LP(vinile), 7 CD Album e 1 MiniCD, tra i quali "FLEURS DU MAL 3"(1995-Toast Records), "ROAD SWEET HOME"(2001-Il Manifesto Dischi), "LUNA BLUES"(2004-Blond Records/Storie di Note),"LOST & FOUND" (2008-Blond Records), "SWINGING BOAT"(2012-Blond Records) -realizzato con la nuova formazione a 5 elementi -, e adesso il Nuovo CD Live "BOOTLEG"-2017-Blond Records. Oltre 1000 concerti in Italia,Olanda, Belgio,Svizzera, Germania ed anche negli U.S.A.(6 concerti in Colorado nel 2007). Nel 2009 il concerto "25 anni di Fleurs du Mal" al Init Club a Roma in formazione allargata a 9 elementi (6 Giugno 2009) viene presentato con un'intervista su RAI News 24. Dal 2011 la band si è allargata a 5 elementi con l'aggiunta di un Sax contralto e dunque una sezione fiati, e con questa nuova formazione ha realizzato il CD "Swinging Boat". Lo "Swinging Boat Tour" che presentava il CD ha attraversato l'Europa con concerti in Olanda, Belgio, Svizzera, Italia e Sardegna. Nel Gennaio 2017 esce "BOOTLEG" (Blond Records) Nuovo CD Album Live interamente registrato dal vivo durante dei concerti del 2016.