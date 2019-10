Fleming Fitness, laboratorio Benessere!  

Fleming Fitness è una boutique del benessere, dove si impara a prendersi cura di corpo e mente. Siamo attivi dal 1996, e oggi siamo la realtà più importante del Fleming.

Al centro del nostro lavoro ci sei tu: il tuo benessere, il tuo stato di salute. I valori in cui crediamo, e che guidano la nostra attività sono 4:

- MOVIMENTO

Si parte dal movimento per mantenerci in buona salute. Siamo nati per muoverci, mai dimenticarlo!!!!Ci rende carichi, sereni ed emozionalmente vivi!!!Ci da’ sicurezza, ci fornisce l’energia che occorre per affrontare la quotidianità.Fai del movimento, è la tua miglior medicina!!Da noi puoi allenarti divertendoti sorridendo!

- EQUILIBRIO

Trovare l’equilibrio con se stessi è un fondamento dal quale partire per migliorare la propria vita e quella di chi ci affianca quotidianamente.Noi di FF ti aiutiamo a trovarlo attraverso il movimento a corpo libero, l’allungamento e il bilanciamento.Concediti ogni giorno un momento solo per te e ne trarrà beneficio ogni tua cellula.

- FORZA

La vita di ogni giorno richiede forza mentale e fisica!!Un corpo forte è un corpo sano. Il vigore con il quale vivrai ogni tuo giorno sarà il tuo miglior alleato per vivere al meglio.

- PERFORMANCE

Il programma THF – Crosstraining consente a chi vuole migliorare caratteristiche come forza, velocità, resistenza e mobilità di allenarsi puntando a quegli obiettivi. Attraverso la lezione di Performance si potranno fissare e superare i propri limiti con movimenti funzionali diversi, adattati e svolti ad alta intensità.

La nostra Filosofia: MUV

MUOVERSI UGUALE VIVERE (MUV) è l'allenamento che mette al centro dell'attenzione le necessità di ciascuno di muoversi nel modo più semplice possibile. MUV è stato ideato da Fabrizio Giovannelli, trainer romano con esperienza ventennale nel mondo del Fitness e specializzato nel Movimento Funzionale. MUV è semplice, accessibile e veloce. Semplice perché formato solo da movimenti base, fisiologici che tutti possono fare. Accessibile perché per la prima volta sarai tu a scegliere l’orario preferito nel quale iniziare la tua personale sessione. Veloce perché il tempo che dovrai dedicare a te stesso sarà di soli 40’ per poter così trovare facilmente il momento giusto all’interno della tua giornata e poter tornare velocemente ad affrontare la tua vita al di fuori della palestra.

MUV è dunque un protocollo di allenamento perfetto per tutte quelle persone non fanatiche del fitness ma che vogliono migliorare il proprio stato di salute.

La nostra squadra è formata da istruttori certificati, preparati e specializzati, che si prenderanno cura del tuo benessere e della tua salute!

Quest'anno da Fleming Fitness ci sono tre grandi novità:

- PREPUGILISTICA JUNIOR con il nostro Coach Pedro Pomi.

- POWER PILATES, “pilates matwork”, più energico del normale pilates, e procura gli stessi benefici + lavoro di tonificazione mirato

- AEQUILIBRIUM, nuova disciplina protocollata dal CONI, rieducazione posturale basata su programmi di realizzazione di nuovi schemi specifici di postura e movimento derivanti da vari discipline quali il Pilates, lo Yoga, Tecniche di Allungamento, la Ginnastica Educativa e Rieducativa, FeldenKrais, Mezieres, Tecniche di Respirazione e Rilassamento.

Vieni a scegliere l'attività del tuo benessere, ci trovi in Via Flaminia Vecchia 611, oppure visita il nostro sito web e scopri tutti i corsi FF.

Fleming Fitness, laboratorio Benessere!

SITO INTERNET: https://www.flemingfitness611.com/

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/flemingfitnessroma/

TELEFONO: 063340535