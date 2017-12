Flavio Giurato all'Auditorium

Flavio Giurato è senza dubbio il segreto meglio custodito della scena cantautorale italiana. Artista di culto per addetti ai lavori e appassionati, Flavio torna con un nuovo album di inediti dal titolo Le promesse del mondo, a distanza di due anni dal precedente La scomparsa di Majorana.

Il disco affronta un tema vivo e presente da sempre ma oggi quanto mai attuale in Italia e non solo: il fenomeno migratorio, il movimento degli esseri umani in tutto il mondo, un fenomeno preso a tutte le latitudini e longitudini ed in diverse epoche storiche.