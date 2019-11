Il Flauto Magico di Mozart a Villa Torlonia

Passeggiata fiabesca© per bambini. Format regolarmente registrato in SIAE, vincitrice del contest “Lazio Creativo 2018, 100 storie di creatività” indetto dalla Regione Lazio.



Una principessa prigioniera, il tempio di un potentissimo sacerdote, un principe bellissimo e coraggioso, un acchiappa-uccellini spiritoso si muovono tra i giardini fiabeschi di Villa Torlonia. Ma c’è un canto spaventoso….è la malvagia Regina della Notte che vive nella sua casa! Niente paura! La Maga Smeralda e le note del Flauto Magico del principe ci condurranno in salvo!



Siete pronti per questa avventura?

Il percorso partirà dall’entrata di Villa Torlonia su Via Nomentana, 70. Sarà una passeggiata all’interno del parco, durante la quale la guida dei bimbi Maga Smeralda racconterà la storia del Flauto Magico e farà ascoltare le musiche di Mozart!



All’interno della Casina delle Civette, che durante l’attività assumerà il ruolo di Casa della Regina della Notte, i bambini la incontreranno in carne ed ossa!



” DIVERTARTE ” : IMPARARE L’ARTE DIVERTENDOSI!

Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell’arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita.



N.B. : Circa a metà visita è prevista l’entrata alla Casina delle Civette, gratuita per i bambini, ma a pagamento per gli adulti, se non possessori della MIC CARD (vedi come farla qui –> MIC CARD. Tutti coloro che desiderano munirsi di MIC CARD il giorno stesso, sono pregati di farlo prima dell’orario di appuntamento. L’entrata è obbligatoria per i bimbi che partecipano all’attività, ma facoltativa per gli adulti.



Per gli adulti non possessori della MIC CARD ma residenti a Roma, il costo del biglietto è di € 5,00, ridotto € 4,00; per i non residenti €6,00, ridotto € 5,00. Per le riduzioni e/o convenzioni, consultare il sito.



Maga Smeralda: Isabella Leone

Regina della Notte: Francesca Bertocchini



Appuntamento mezz’ora prima dell’inizio all’ingresso principale di Villa Torlonia su Via Nomentana 70, obelisco.

Contributo visita: 8 euro.

Convenzionati: 7 euro.

Un adulto accompagnatore GRATUITO per ogni bambino.

Modalità di pagamento: anticipato (al momento della prenotazione verrà indicato come procedere). Leggete più in basso le istruzioni per prenotare (importantissimo e obbligatorio!)



Prenotazione OBBLIGATORIA. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sul nostro sito o date via e-mail con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Gli sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2020 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.



Telefono, non disponibile, prenotazioni esclusivamente via mail o modulo

Indirizzo E-mail: calipsodivertarte@gmail.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso

Sito web: www.associazioneculturalecalipso.com