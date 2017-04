Flaminio Maphia: il concerto gratuito a Roma. I Flaminio Maphia saranno in concerto al Duedipicche di Colleferro l'8 aprile 2017. Il live comincerà alle ore 22 e sarà ad ingresso gratuito.

Dopo L'Orchestraccia, Dj Jad ex Articolo 31 e Frankei Hi NRG sul palco del Duedipicche arrivano così i Flaminio Maphia, un duetto rap che ha fatto la storia a Roma e in Italia.

Ingresso libero e un live alternato a dj set di circa 4 ore