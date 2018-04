Flaminia Lizzani

Nidi di donna

a cura di Maria Arcidiacono

in collaborazione con ASIA onlus

4 maggio 2018 ore 18.00 | Casa Internazionale delle Donne | Roma

Fino all’11 maggio 2018



Il giorno 4 maggio 2018 alle ore 18.00 si inaugura, presso la Casa Internazionale delle Donne, la mostra personale Nidi di Donna di Flaminia Lizzani, a cura di Maria Arcidiacono, in collaborazione con ASIA onlus.



La lunga e intensa ricerca di Flaminia Lizzani trova il suo punto di partenza nella necessità di indagare un’intimità comune, una fisicità universale del femminile, non il corpo di una singola donna. Questa esplorazione è un filo diretto tra lo sguardo sulla modella e il gesto grafico, in un concentrarsi di energie che attraversano la pratica meditativa, sfiorando una ritualità che conduce all’assenza. L’artista lascia che sia il segno ad agire, mosso dalla volontà di mostrare la nudità femminile in un silenzioso raccoglimento, nella spudoratezza di cosce spalancate o, ancora, in bizzarri e precari equilibri.



Una parte del ricavato della vendita delle opere sarà devoluto ad ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia – una Ong fondata nel 1988 dal prof. Namkhai Norbu. Impegnata per la salvaguardia dell’identità e del patrimonio culturale, questa Associazione promuove processi di sviluppo economico, sociale e sanitario che pongono al centro le popolazioni locali con le proprie risorse umane, culturali ed ambientali. In tanti anni di esperienza ASIA ha aiutato oltre 700.000 persone in Tibet, Cina Occidentale, India, Nepal, Mongolia, Myanmar e Sri Lanka.



Flaminia Lizzani è nata a Roma dove vive e lavora. Ha iniziato a disegnare nudi femminili nel 1986. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti e la Scuola Libera del Nudo, si è dedicata dal 1993 all’attività di restauratrice e dal 2002 lavora anche come Casting Director. Ha partecipato nel 2011 alla mostra Primo Centro, a cura di Alessandra Bonomo, nel Castello Aldobrandesco di Arcidosso (GR); Nidi di Donna è la sua prima mostra personale.



INFO

Inaugurazione venerdì 4 maggio 2018 ore 18.00

Casa Internazionale delle Donne

Via San Francesco di Sales, 1A - Roma

Sala Atelier - primo piano.

casainternazionaledelledonne.org



Dal 4 all’11 maggio 2018

Orari: lunedì e mercoledì ore 10:00-12:30 / tutti gli altri giorni ore 10:00-18:30 - Ingresso libero