A San Basilio arriva FLAG: il Festival della Letteratura Arcobaleno

Dal 21 al 24 settembre a San Basilio (IV Municipio), e precisamente nello spazio gestito dall’Associazione Culturale Torraccia, arriva la rassegna culturale FLAG, ovvero il Festival della Letteratura Arcobaleno e Laboratorio di ogni Genere: un importante evento rivolto ai giovani del quartiere e a tutta la cittadinanza. L'evento Flag è promosso da Ars Media Group Srl, vincitore del bando "S'illumina - Copia privata per i giovani, per la cultura", con il contributo dell’Ente SIAE e del Ministero dei Beni Culturali, in collaborazione con le associazioni Gaycs LGBT e Factory 1342.

La scelta di sviluppare la manifestazione nel quartiere San Basilio, vuole destare l’attenzione in una delle zone in cui la crisi sociale ed economica capitolina è più intensa. La rassegna si sviluppa in quattro giornate in cui si alterneranno letture, prove di recitazione, dibattiti e laboratori, il tutto in funzione dello scambio e della condivisione, provocando una consapevolezza nei partecipanti: quella di condividere un momento di crescita per tutti, aldilà di ogni differenza sociale oppure di orientamento sessuale, cercando e trovando la vera ricchezza delle periferie romane, quella in cui le differenti culture si incontrano, dando vita ad un prolifico meltin pot di generi, etnie ed esperienze.

Al progetto è abbinato un contest rivolto ad autori under35, che presenteranno i loro testi nell'arco della manifestazione, fatti vivere sotto forma di mises en espace dalla compagnia teatrale DiciannoveeVenti. Cinquanta i testi arrivati, con una maggioranza di penne al femminile, visionati dagli organizzatori che hanno scelto i quattro vincitori che vedranno le loro opere pubblicate in Ebook.

Il festival punta dritto alla diffusione della letteratura contemporanea e ha come temi centrali l'identità di genere e l'orientamento sessuale, per far si che la conoscenza dell'altro e l'estinzione dei pregiudizi, possano finalmente divenire realtà. L’iniziativa parte dalla convinzione che le persone (siano esse eterosessuali, omosessuali, lesbiche e transessuali), condividano esperienze similari nell'adolescenza, come in tutta la loro vita, e che messe di fronte ad un vissuto comune raccontato dai protagonisti del festival Flag, possano arrivare a toccare con mano che l'altro, non è poi così diverso o distante da noi.

Sarà il giovane Mattia Di Tommaso a coordinare la kermesse, esprimendo parole di forte significato per il progetto: "E' stato un onore prender parte a FLAG insieme a altre persone altrettanto appassionate che come me si son fatte guidare dai fari dell'uguaglianza e della libertà, due termini che sottolineano la nostra pacifica lotta alla discriminazione" - e aggiunge in riferimento alla scelta del tema arcobaleno - "E' tempo di allargare l'orizzonte culturale di questo Paese che ha visto nascere una legge a tutela delle coppie omosessuali dopo trent'anni di battaglie. La nostra speranza, è che la diffusione della cultura a tema lgbt, possa impiegare meno tempo per mostrare al mondo l'universalità dell'amore e la necessità di pari diritti. Per tutti!".

FLAG: il programma

Giovedì 21 Settembre

ore 19.30: Dibattito: UNIONI CIVILI. UN ANNO DI DIRITTI

Intervengono Micaela Campana, Monica Cirinnà, Maria Laura Annibali e Adriano Bartolucci Proietti. Modera Mattia Di Tommaso

ore 20.30: Proiezione Docufilm: L’ALTRA META’ DEL CIELO

Interviene l'autrice Maria Laura Annibali, accolta da Adriano Bartolucci Proietti

ore 21.00: Presentazione: Progetto Europeo "Out of Sport", con Rosario Coco

ore 21.15: Teatro: L'AMORE E' NA CICATRICE

Con la compagnia di teatro DiciannoveeVenti

Venerdì 22 Settembre

ore 19.00: Letteratura: UNA COPPIA PERFETTA. L'AMORE AI TEMPI DI GRINDR, Ed.Goware Interviene l’autore Mariano Lamberti

ore 19.30: Teatro: ECCE OMO

Spettacolo a cura della compagnia teatrale Diciannove e Venti, tratto dal libro Ecce Omo: 25 Anni di Rivoluzione Gentile, di Franco Grillini e Laura Maragnani

A seguire: Dibattito: OMOFOBIA. COME AFFRONTARLA. COME SCONFIGGERLA

Intervengono Imma Battaglia, Mario Ciarla e Francesco Lepore. Modera Fabiana Germanò

ore 20.30: Presentazione: PROGETTO ITALIAN GAYMES – 5°Edizione

A cura di GAYCS, dipartimento LGBT di AICS

A seguire: Presentazione: LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TORRACCIA

Seguono gli interventi musicali a cura della struttura ospitante

Sabato 23 Settembre

ore 19.00: Letteratura: IL MIO AMICO GAY

Incontro con l’autrice Leandra Pavoré, a cura di Emilio Sturla Furnò

ore 20.30: Presentazione: OPERA VINCITRICE “FLAG CONTEST”

conduce Tommaso Usseglio. A seguire mise en espace del testo scelto, a cura della compagnia teatrale DiciannoveeVenti

A seguire: Presentazione: PROGETTO “NAZIONALE ITALIANA CALCIO GAYFRIENDLY”

A seguire: Proiezione Video: TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI

Spot realizzato da Gaycs, dipartimento LGBT dell'ente AICS, per la Campagna Nazionale Contro l’Omofobia

Intervengono gli Autori e il Cast. Modera Mattia Di Tommaso

ore 21.15: Live Music: SERATA DANZANTE

A cura dei maestri Nino e Maria dell’Associazione Culturale Torraccia

Domenica 24 Settembre

ore 19.30: Presentazione: I NUOVI CORSI 2017/2018

A cura dell’Associazione Culturale Torraccia

ore 20.00: Presentazione: LE OPERE VINCITRICI DEL “FLAG CONTEST”

Dibattito e mise en espace, a cura della compagnia teatrale DiciannoveeVenti. Moderano Mattia di Tommaso e Diana Pierdicca

A seguire: Premiazione dei Vincitori

Durante il festival sarà allestito un punto ristoro a cura dell’Associazione Culturale Torraccia.