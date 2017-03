Il Mercato dei vini arriva a Roma

Il Mercato dei vini della FIVI sbarca a Roma il 13 e il 14 maggio 2017. Per incontrare e conoscere più di 200 Vignaioli Indipendenti da tutta Italia Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 al Salone delle Fontane all'Eur, oltre 200 vignaioli aderenti alla FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti saranno i protagonisti del Mercato dei Vini di Roma. Non un semplice banco d'assaggio, ma un vero e proprio mercato in pieno stile FIVI dove fondamentale è l'incontro e la condivisione. Due giorni dove il pubblico potrà incontrare vignaioli provenienti da tutta Italia, dialogare con loro, assaggiare i loro vini e acquistarli. A questo scopo saranno a disposizione cestini e carrelli. "La scelta di fare un secondo Mercato a Roma - dice Matilde Poggi, presidente FIVI - nasce dalla volontà della Federazione di coinvolgere sempre più i produttori del sud d'Italia e dalla volontà di creare un'occasione di incontro tra i vignaioli stessi e gli appassionati del Mezzogiorno che magari non sono riusciti a partecipare a quello di Piacenza. Ci auguriamo che lo stesso spirito di festa e condivisione che si è respirato lì a novembre invada anche il Salone delle Fontane". L'immagine della locandina di questa prima edizione del Mercato di Roma è stata realizzata dall'illustratore torinese Marco Cazzato, già autore per FIVI di quella dell'edizione 2014 del Mercato di Piacenza. Gli orari di apertura del Mercato dei vini sono dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso € 15.00 giornaliero (ridotto per soci AIS - FIS - FISAR - ONAV - AIES e SLOW FOOD). __________ Mercato dei vini Roma in breve: Dove: Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande, 10-12, 00144 Roma Quando: sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 Orario di apertura al pubblico: dalle 11.00 alle 19.00 Ingresso: € 15.00 comprensivo di bicchiere per degustazioni ingresso giornaliero. I minorenni non pagano l'ingresso e non possono effettuare degustazioni. FIVI - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) è un'associazione nata nel 2008 con lo scopo di rappresentare la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni, promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani. Per statuto, possono aderire alla FIVI solo i produttori che soddisfano alcuni precisi criteri: "Il Vignaiolo FIVI coltiva le sue vigne, imbottiglia il proprio vino, curando personalmente il proprio prodotto. Vende tutto o parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la sua responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta". Attualmente sono poco meno di 1000 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa 10.000 ettari di vigneto, per una media di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. 70 sono i milioni di bottiglie commercializzate e il fatturato totale supera 0,6 miliardi di euro, per un valore in termini di export di 250 milioni di euro. I 10.000 ettari di vigneto sono condotti per il 49% in regime biologico/biodinamico, per il 10 % secondo i principi della lotta integrata e per il 41% secondo la viticoltura convenzionale.