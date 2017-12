Fitness Forever in concerto a Roma

Il super combo partenopeo il 6 Gennaio arriva per la prima volta all'Angelo Mai di Roma per la serata Giungla #6. Con il terzo album, dal titolo Tonight e pubblicato dalla prestigiosa etichetta spagnola Elefant records, Carlos Valderrama torna nella capitale pronto a far ballare a ritmo di italo-disco, funk anni settanta e indie pop orchestrale.

Dopo aver collaborato a lungo con Erlend Øye dei Kings of Convenience i Fitness Forever tornano dal vivo, e su disco, con un raffinato sound di scuola italiana, quella fatta di disco-dance a là Giorgio Moroder che tanto ha influenzato la french touch di Daft Punk e Phoenix.

Oramai i FF sono annoverati tra le migliori, e più eleganti, pop band europee; capaci di una composizione orchestrale che farebbe invidia al maestro Burt Bacharach.

Il loro show è un flusso continuo di musica dance e pop scandito da ironia, lingua inglese, italiana e anche napoletana come nell'eccellente brano dal titolo Andrè. Con il singolo Tonight, omonimo titolo dell'ultimo lavoro discografico, la band si è imposta nelle migliori classifiche di fine anno che hanno decretato il lavoro, confezionato da Mario Conte (MEG, Colapesce) e Chab (che ha vinto un Grammy per il lavoro svolto sul capolavoro Random Access Memories dei Daft Punk), come uno dei migliori del 2017.



Giungla #6

FITNESS FOREVER [live set]

a seguire

dj set a cura di Cool Runnings + SoulKitchen