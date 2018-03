Fitness Forever a Le Mura

Dopo il concerto di gennaio la super band partenopea torna in città. Questa volta è il locale Le Mura ad ospitare il sound funk-disco del collettivo guidato dal Maestro Carlos Valderrama.

Da mesi in giro per lo stivale i Fitness Forever continuano a celebrare, con intensi live danzerecci, l'ultimo album dal titolo "Tonight" che li ha consacrati come un delle pop band più eleganti del mondo. Amatissimi in Spagna e Francia, come in Giappone e Messico, il pop - intriso di funk-soul e disco 70 - dei napoletani è una delle cose più elettrizzanti, fresche e divertenti del panorama musicale italiano. Giunti al terzo album proporranno una scaletta ricca di brani tratti anche dai primi due lavori pubblicati come sempre dalla madrilena Elefant Records.

Ingresso con tessera annuale della nostra associazione culturale (2 euro) più sottoscrizione di sei euro.