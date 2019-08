Fish & Wine 2019: il mare nei ristoranti di Eataly

Il pesce in tutte le sue declinazioni torna ad essere protagonista assoluto dell’estate di Eataly Roma con la nuova edizione di Fish & Wine. L’estate della capitale ha tutto un altro sapore: la novità è che il programma parte l’8 agosto e arriva fino al 25 agosto, con diciotto giorni di appuntamenti e degustazioni all’insegna del mare e della bontà del pesce fresco e sostenibile. Dai crudi alle ostriche, dalle tapas di sapore internazionale ai fritti croccanti fino agli spaghetti con telline e alle zuppe di pesce. Tutte proposte esclusive da abbinare alla selezione di bollicine, vini e birre pensata per l’occasione.

Agosto a Roma? Il Fish & Wine è sempre aperto: gli appuntamenti dall’8 al 25 agosto

A partire da giovedì 8 a domenica 25 agosto per tutta la durata di Fish & Wine, sia a pranzo e sia a cena, all’interno dei menu dei ristoranti Pasta, Pizza e Birreria di Eataly Roma tanti piatti speciali che portano la freschezza del mare in città. Tra le proposte anche il fritto, quello buono che fa bene all’umore e non solo. Acciughe, calamari, gamberi rosa, baccalà in pastella: tutto pesce freschissimo fritto con olio di qualità. Tutta da condividere è invece la proposta dedicata ai pasta lover: la Gran padellata di linguine ai frutti di mare e, inoltre, ci sarà anche la possibilità di partecipare a un vero e proprio percorso di degustazione con menù dedicati per una o due persone. Per tutta la durata di Fish & Wine all’interno del menu di Forma Ristorante sarà possibile scegliere piatti come gli Spaghetti ricci e paprika, gli Spaghetti con le telline e la Zuppa di pesce di Civitavecchia. Tutti i giorni, sia a pranzo sia a cena, spazio anche alle bontà della Cuopperia di Pasquale e Gaetano Torrente.

Il sapore del mare inebrierà anche il mercato di Eataly con degustazioni di pesce, bottarga e vini, mentre il 23 Agosto tornerà l’appuntamento imperdibile con la Grande Asta del pesce sostenibile a prezzi d’ingrosso per tutti nella Pescheria di Eataly che ha recentemente lanciato la prima campagna interattiva e social “Si fa presto a dire Fao 37” per orientare i clienti al consumo consapevole e sostenibile nell’acquisto del pesce buono e fresco, nel pieno rispetto dell’habitat marino.

Da non perdere! Il programma degli eventi speciali

Il calendario di appuntamenti di Fish & Wine parte con la cena in collaborazione con Singita Miracle Beach e Coldimar Fregene in programma per giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Crostino con alice marinata, Stracciatella e salsa verde, Tonnarelli con telline Coldimar Fregene, polvere di pomodoro secco e bottarga e Carpaccio spigola, basilico, mandorle tostate e limone sono i piatti che raccontano il mare del litorale romano da assaggiare in assolo o all’interno del menu degustazione nel Ristorante Pasta&Pizza. In abbinamento una selezione di vini provenienti dalle cantine di Marco Carpineti, Poggio al Tesoro, Fontanafredda, Raffaele Palma e Tornatore.

Tapas e fritti a regola d’arte sono invece al centro dell’appuntamento di venerdì 16 agosto ospitato dalla Birreria di Eataly in collaborazione con Sale – Fish & Spirits di Fiumicino per un aperitivo o una sfiziosa cena d’estate. Musica dal vivo, specialità di pesce che nascono dall’incontro con cucine internazionali come il Carpaccio di salmone con intingolo leggermente piccante allo zenzero e mango e lo Spiedino di polpo in salsa barbecue e patate bravas.

Sempre in Birreria arriva sabato 17 e domenica 18 agosto l’appuntamento per l’aperitivo o la cena con Ostriche & Stout in collaborazione con I.Wai Food. Un’esplosione di mare che diventa il finale perfetto di una giornata in spiaggia grazie all’abbinamento delle ostriche con la stout Perle ai Porci di Birra del Borgo, una birra morbida e piena dal piacevole finale salmastro dato dai molluschi con cui è prodotta. Intramontabile invece l’abbinamento con Kius Brut Millesimato di Marco Carpineti per chi non vuole rinunciare al vino insieme alle ostriche.

La Cooperativa Pescatori Calafuria di Ostia porta invece ad Eataly due grandi classici della cucina di mare italiana. Spaghetti con telline o con vongole lupini sono protagonisti delle serate di giovedì 22 e venerdì 23 agosto nel Ristorante della Pasta e della Pizza.

Crudo, marinati e bollicine è invece l’appuntamento di sabato 24 agosto da Forma Ristorante dove per l’occasione si può assaggiare il sapore del pesce appena pescato di ostriche, gamberi rossi, gamberi viola, e poi la freschezza dello scampo fino al salmone marinato, alla tartare di tonno e al crostino con riccio crudo. La gustosa Zuppa di pesce di Civitavecchia con pescato del giorno accompagnata da pane fritto è protagonista di Forma Ristorante durante la giornata di domenica 25 agosto.

Nel corso di Fish & Wine è possibile partecipare alle degustazioni gratuite Pesce e Bottarga a cura di Blu Marlin (dal 10 all’11 agosto), di Food Lab (dal 17 al 18 agosto) e di Coda Nera (dal 23 al 25 agosto). In programma anche le degustazioni di vini con Cantine Silvestri (dal 9 all’11 agosto), Fontanafredda (dal 16 al 18 agosto) e Tornatore (dal 23 al 25 agosto). Infine appuntamento al 23 agosto alle 17.30 con la grande Asta del pesce con Linemar.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: eatalyroma@eataly.it; 06.90279201