Fish Taco Release Party

I Fish Taco presentano il loro primo disco 'Il suono dei campi' al Punkrazio.



Inizio concerto: 22:00



Al concerto sarà possibile acquistare la copia in vinile del disco.



Il primo disco della band è stato registrato nel proprio studio nelle campagne di Ardea (Rm). Si tratta di una scelta ambientale che è anche artistica: la provincia è il contesto più appropriato per riflettere, parlare, confrontarsi, urlare e spingere a manetta il volume degli amplificatori. “Il suono dei campi” è un disco fuori da ogni logica commerciale esistente nel mercato discografico italiano odierno: non vi è alcuna traccia di riferimenti alla ‘musica che va’ in Italia e uno dei messaggi principali è che la band continua a produrre la musica che ama fare senza pensare a quale canale mediatico possa o meno darvi spazio.

L’evoluzione nei suoni tipici dello stoner e nei testi cantati in italiano porta a compimento il percorso avviato già dal precedente ep “Fish Taco” pubblicato nel 2015. “Il suono dei campi” è un disco pensato, suonato e promosso pensando fondamentalmente alle persone vicine ai membri del gruppo e da cui è stata tratta ispirazione per raccontare le storie e i pensieri raccolti nei 10 brani presenti.