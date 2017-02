Fiorella Mannoia in concerto a Roma. Dopo il successo della prima parte di “Combattente il tour”, che lo scorso dicembre ha fatto registrare un sold out dopo l’altro, continua ad arricchirsi di nuove date il calendario degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia.

Questa primavera l’artista tornerà con doppie e triple repliche nei teatri di tutta Italia, e a grande richiesta in estate sarà protagonista nelle arene, nelle piazze e nei festival di tutta la penisola. “Combattente il tour” quest’estate farà tappa il 2 luglio a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Nel corso dell'appuntamento live, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.

“Che sia Benedetta”, il brano presentato da Fiorella alla 67^ Edizione del Festival di Sanremo, è uno dei brani più trasmessi dalle radio (top 5 nella classifica earOne), ha superato 8 milioni e 750 mila visualizzazioni raggiungendo il 1° posto delle tendenze musica di YouTube, è al 3° posto della classifica FIMI GFK dei singoli più venduti, ed è in testa alle classifiche di streaming.

Il brano, definito dalla stessa Fiorella "un inno alla vita" (il testo è di Amara e Salvatore Mineo, la musica di Amara), è contenuto nell’edizione speciale in doppio cd dell’album “COMBATTENTE”. Oltre ai brani di “Combattente” e a che “Che sia benedetta” nel doppio cd sono contenute anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e i 4 successi “sanremesi” di Fiorella (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) registrate live nel corso di “Combattente Il Tour” e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa in una versione live.