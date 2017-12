“Fior di Terra, Festival dell’Agricoltura del Lazio”, è il nome dell’evento che si terrà da giovedì 21 dicembre a sabato 23 dicembre a Roma, nella Città dell’Altra Economia. Una manifestazione per far conoscere a tutte e tutti chi produce le eccellenze che arrivano sulle nostre tavole. L’agricoltura è un settore trainante per l’economia del Lazio che merita grande visibilità.

Fior di Terra, Festival dell’Agricoltura del Lazio

Stand dei produttori e due grandi aree attrezzate, dedicate alle degustazioni e ai laboratori guidati, all’interno del piazzale della Città dell’Altra Economia. Si potrà accedere liberamente – non è previsto alcun biglietto d’ingresso – per usufruire di un ricco programma che prevede interventi musicali, attività ludiche e laboratori per bambini.

Sarà possibile, inoltre, usufruire di tutte le attività che stabilmente vengono proposte dalla Città dell’Altra Economia (punti vendita dei produttori, bar, ristorante, ludoteca/libreria per bambini), a cui nel periodo natalizio si aggiungeranno attività straordinarie, quali la pista del ghiaccio e i mercatini di Natale.