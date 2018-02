La mostra bipersonale delle artiste Sirkka Laakkonen e Päivyt Niemeläinen è patrocinata dall’Ambasciata di Finlandia Roma e dal l Municipio di Roma.

In programma dal 3 al 10 Marzo è curata da Anna Isopo Presidente di Arte Borgo Gallery e presentata dal Critico d’Arte Monica Ferrarini.

Sirkka Laakkonen e Päivyt Niemeläinen due realtà creative che propongono in questa importante mostra nella Capitale una selezione delle loro opere più significative. Due artiste che si incontrano e si confrontano ognuna con il proprio linguaggio profondo. Nelle opere di Sirkka Laakkonen è racchiusa un eleganza raffinata in cui spicca il sapiente uso dei colori. Le forme delicate, sinuose, unite ai sapienti giochi di luce e alle cromie ora vive, ora morbide e sofisticate caricano di fascino le tele di un’artista che è in grado di comunicare all’osservatore attraverso l’immagine il senso e lo spirito della tematica scelta.

Päivyt Niemeläinen esprime senza limiti tutta la sua creatività dando vita ad un trionfo di forme originali ma mai senza equilibrio. La Natura diventa protagonista indiscussa e portavoce di un sentimento che Niemeläinen converte in immagine e colore: fonte di ispirazione ma anche intima confidente permette all’artista di convertire un dettaglio in pura emozione, in una sintesi perfetta tra realtà oggettiva e sua rielaborazione.



FINNISH SEASONS

Dal 3 – al 10 Marzo 2018

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio, 25 Roma



Orari mostra:

lunedì 15.00 – 19.00

martedì/venerdì 11.00-19.00 sabato 10.00/13.00



Vernissage sabato 3 Marzo ore 18.00 su invito



Info: 345-22.28.110

Web site: www.arteborgo.it

Mail: info@arteborgo.it