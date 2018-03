Finchè Facebook non ci separi

Dal 16 al 18 Marzo 2018

FINCHE’ FACEBOOK NON CI SEPARIcon Francesca Venturi, Rita Gianini, Domenico Rolando Astone

regia Rita Gianini



Cosa accade ad una generazione analogicamente modificata in una perenne connessione digitale? È più importante ricevere mi piace commenti o condivisioni? La risposta alle nostre domande è solo su Wikipedia ? E’ meglio postare frasi di Osho o foto di gatti? Questo spettacolo non darà alcuna risposta ma tutte le nevrosi, psicosi, fobie, dietrologie e manie del nostro tempo saranno ironicamente rappresentate in Finché Facebook non ci separi. Una divertente surreale messa in scena sul nostro vivere digitale.



Orario spettacoli: venerdì e sabato ore 21 Domenica h 18

Biglietto intero 13 euro. Biglietto ridotto 10 euro.

Ingresso con tessera associativa 2€. Avviso ai soci.

Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, via Assisi 31

tel: 06 7842112 cell:334 9182821 Mail: info@fonderiadellearti.com



-Avviso ai soci-