Filottete, regia di Raffaele Bartoli

FILOTTETE

di Sofocle



Saggio di diploma dell'allievo regista

Raffaele Bartoli





Teatro Studio 'Eleonora Duse'

Via Vittoria, 6 - Roma



8-15 febbraio 2018

ore 20:00

domenica 11 ore 17:00





Dall'8 al 15 febbraio 2018 l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" presenta Filottete, di Sofocle, saggio di diploma dell'allievo regista Raffaele Bartoli.



All'inzio cercavo una commedia ma Sofocle mi ha truffato. "Filottete" è un inganno.

La sua trama è un inganno: Neottolemo, pronto a una carriera da eroe, si ritrova al centro di una trappola ai danni di Filottete.

I suoi eroi sono un inganno: nel gioco è valida qualunque strategia e non c'è spazio per gli dei.

La sua epica è un inganno, un mezzo per dare forma ad una umana lotta interiore: tra la convenienza e il nostro senso di giustizia. Nonostante i secoli il nostro istinto non è morto, non lo abbiamo addomesticato: è solo abbandonato su un'isola e marcisce.

E ora anche io sono costretto ad ingannarvi, a raccontare che "Filottete" è una tragedia, che qualcuno morirà o verrà sconfitto. A raccontarvi che qualcuno vincerà.



Con una regia "evanescente" ho cercato di sintetizzare il mio percorso accademico. Metterò in comunicazione tutte le persone che ho scelto, e poi gradualmente svanirò: lasciandoli insieme, e insieme al pubblico. Bisogna mantenere quella purezza di contatto tra opera e spettatore, e con "Filottete" ho voluto difenderla. Sarò discreto, una specie di custode.

Raffaele Bartoli



Questa storia non parla di eroi. Questa storia parla di Filottete, abbandonato su un'isola e disposto a tutto per tornare a casa. Questa storia parla di Odisseo, pronto a ogni bassezza per portarlo in guerra. Questa storia parla di Neottolemo, l'inatteso protagonista di una truffa, costretto a scegliere tra quello che conviene e ciò che sente giusto.



Protagonista Totò Onnis, interpreti Massimiliano Aceti, Eugenio Mastrandrea, Alberto Melone.



Traduzione da Sofocle Raffaele Bartoli - Supervisione alle scene Bruno Buonincontri Costumi Silvia Romualdi - Luci Cristian Zucaro - Supervisione suoni Dario Felli

Aiuto Regia Michele Ragno - Direttore di scena Alberto Rossi - Fonico Luca Gaudenzi - Sarta Valentina Mura - Foto di scena Federica Di Benedetto - Video Carlo Fabiano.





Ingresso libero (fino ad esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria:

Info line tel. 334 1835543

Attivo dal 2 febbraio 2018 (dal lunedì al sabato ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00)





Ufficio stampa

Silvia Lamia

silvialamia@gmail.com - 3402964096