Film documentario "Todos son mis hijos"

Ore 18.00 Presentazione e proiezione di Todos son mis hijos - Sono tutti miei figli (Argentina, 80′) di Ricardo Soto Uribe. Partecipano il "Comitato Madri per Roma Città Aperta" e Enrico Calamai. TODOS SON MUS HIJOS "Todos son mis hijos" (Sono tutti miei figli), è un documentario argentino, sottotitolato in italiano grazie all'impegno del Gruppo Italiano di appoggio alle Madres de Plaza de Mayo "Kabawil - el otro soy yo", che racconta con immagini e interviste la straordinaria storia di queste donne che si sono opposte alla dittatura e che da 40 anni ogni giovedì scendono ancora in Piazza per reclamare in vita i propri figli scomparsi, contro ogni forma di oppressione e per un futuro degno. Le Madri hanno socializzato la maternità, dichiarandosi madri di tutti i 30.000 desaparecidos, hanno costruito giorno per giorno nuove forme di partecipazione alla vita politica e sociale dell'Argentina, contribuendo alla diffusione della cultura di una memoria "fertile". A loro si è ispirata Stefania , madre di Renato Biagetti quando nel 2008 insieme ad un gruppo di donne e madri ha costituito il Comitato Madri per Roma Città Aperta. Le parole " Ritorno alla vita" sono state gridate dalla madri argentine ieri e oggi dalle madri messicane perché tutte rivogliono i loro figli, non certo nei loro corpi massacrati e occultati, ma vivi nei loro ideali nei loro sogni, in quel futuro per cui hanno lottato contro i regimi fascisti. Le stesse parole "Ritorno alla vita" sono quelle che guidano da anni le azioni di resistenza all'oblio messe in atto dal Comitato delle Madri per Roma Città Aperta.