Filippo Dr.Panìco “Rovinare Tutto" live al Monk

A due anni da TU SEI PAZZA, il fortunato disco d’esordio, e dopo oltre un centinaio di concerti in tutta Italia, esce l’11 gennaio 2018 ROVINARE TUTTO, il nuovo disco di inediti di Filippo Dr. Panico, per NoizeHills Records.

Rovinare tutto è una raccolta di 13 canzoni, dalla poetica sorprendentemente originale e schietta, dedicate alle persone e alla fallibilità umana. I brani nascono dall’esperienza di Filippo come autore ed interprete di poesie, fonico e musicista e attingono, musicalmente, dalla tradizione cantautorale italiana degli anni ‘60 e ‘70.

Hanno suonato, al fianco di Filippo Dr.Panico, Stefano Switala, produttore e arrangiatore del disco, con oltre dieci anni di esperienza come autore di musiche per il cinema, il teatro e la tv, Enzo Grieco (Mary in June) e Marco Mirk (Armaud). Inoltre, hanno preso parte Riccardo Zanotti (Pinguini tattici nucleari), Leila, Fabio Grande (I quartieri), Morgan Colaianni (Morgan con la I) e Vincenzo Fasano.

E il mastering ha la prestigiosa firma di Daniele Sinigallia. «Rovinare tutto è, senza contare i miei primi demo, il mio secondo album in studio. Dentro c’ho messo due anni della mia vita: amici, amiche, serate techno in posti occupati, 28 concerti al mese facendo il fonico in un locale (‘Na Cosetta di Roma), concerti in tutta Italia dopo l’uscita di “Tu sei pazza”, ricordi e preghiere» racconta Filippo Dr.Panico. Rovinare tutto verrà presentato dal vivo il 1° febbraio 2018 al MONK di Roma.