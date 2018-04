Figli di Giuda - il Musical

Il Gruppo teatrale de' "i SognAttori" di San Giuda Taddeo porta in scena un musical originale e attualissimo.



Quando parte l'ultimo treno, la stazione di Montorso si anima di vita, molto più di quella che Tommaso, il nuovo metronotte con una sfrenata passione per la musica, possa immaginare.

In questa divertente commedia, insieme ad "angeli della notte", un prete molto "swag" e strambi personaggi scopriremo che a volte un bel vestito non fa una bella anima e che non sempre la strada che abbiamo immaginato per noi è quella giusta, o quanto meno quella che ci rende davvero felici!



Musiche e testi originali, eseguiti dal vivo con la band dei BARBONES; scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla.



Coreografie: Marianna Ferrazzano e Viola Centi

Scenografie: Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla

Brani originali: musica di Alessandro Maciocci; testi di Tiziano Grigioni e di Mariano Ferrazzano

Arrangiamenti musicali: Alessandro Maciocci e Lorenzo Bagnol



Con questo spettacolo I SognAttori sostengono la Caritas parrocchiale



6 - 7 aprile ore 20.45

8 aprile ore 17.45



13 - 14 aprile ore 20.45

15 aprile ore 16.00



20 - 21 aprile ore 20.45

22 aprile ore 17.45