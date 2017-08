Figli delle stelle: la serata anni '80 a San Lorenzo. Immaginate: Depeche Mode, Duran Duran, The Cure, Prince, Talk Talk, Bowie, Madonna, Tears For Fears, Micheal Jackson e ancora, il Koba della Rettore e il Vamos ala Playa dei Righeira e un Renato Zero d'annata.

Tutti insieme, tutti in una sera, all'aperto, a Condominio San Lorenzo. It feels like 80s.

Con Villanis DJ Set

> DRINK & FOOD

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 | Happy hour

Con spritz e birre a €5

Hamburger, Friselle, stuzzichini e altri manicaretti.

> GAMES

Biliardini, ping pong, giochi da tavolo.