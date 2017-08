Rieti Cuore Piccante, fiera mondiale del Peperoncino

Prende il via il prossimo 23 agosto la settima edizione di “Rieti Cuore Piccante”, Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Ancora una volta il centro storico di Rieti si prepara ad ospitare uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno.

Durante i giorni della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino saranno fruibili, anche in orario serale, grazie alla collaborazione con il Comune di Rieti, il Teatro Flavio Vespasiano, il Museo Civico al Palazzo Comunale e il Museo Archeologico all’ex Monastero di Santa Lucia. A disposizione anche la mostra fotografica Steve Mc Curry e il Cammino di Francesco, il Museo e la Pinacoteca del Palazzo Papale.

Un centinaio gli stand con prodotti che vedono il peperoncino assoluto protagonista. I cinque giorni di “Rieti Cuore Piccante” offriranno spazio anche a mostre, musica, spettacoli, sport, arte, cultura e gastronomia. Fittissimo infatti il programma degli eventi che si snoderà attraverso un percorso fatto di concerti, mostre fotografiche e di pittura, concorsi, laboratori, intrattenimenti per bambini. Con in più l’opportunità di conoscere la Rieti sotterranea attraverso la partecipazione a visite guidate che si succederanno tutte le giornate dalle ore 18, con appuntamento sul ponte romano. Domenica alle 12 la cerimonia di consegna dei premi Rieti Cuore Piccante 2017. La settima edizione chiuderà in bellezza, domenica, con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Rieti.

Mercoledì 23 agosto alle 18 la cerimonia di inaugurazione. Sarà possibile ammirare l’esposizione di oltre 800 varietà al Campo catalogo al Centro Sperimentale Carlo Jucci – Università di Perugia che apre ai visitatori nelle giornate della fiera (via Comunali, 43 Rieti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Largo Alfani sarà anche teatro degli show cooking, a partire dalle 21.30: giovedì si comincia con Enrica Patanè, Chef e Foodblogger, che propone una rivisitazione della pasta aglio e olio nel suo “PPP – Pane, Pasta e Peperoncino… a modo mio”. Da venerdì sera, e per tutta la notte, tutti vestiti di rosso per le vie del centro storico per la “Notte Rossopeperoncino”.

Sabato appuntamento da non perdere con "L'esplosione dal dolce al piccante in un dessert", show cooking di pasticceria tenuto dal rettore dell'Etoile Academy, lo Chef Rossano Boscolo, che andrà a concentrarsi sulla fusione del dolce e del piccante all'interno di un dessert.

Domenica lo show cooking "A.O.P. Where are you from?" tenuto dallo Chef Simone De Siato della Etoile Accademy School, in cui la salsa base dell'aglio, olio e peperoncino verrà analizzata e rivisitata.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.rieticuorepiccante.net o la pagina facebook Rieti Cuore Piccante.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDI 23 AGOSTO 2017

Ore 18,00 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

della 7° fiera campionaria mondiale del peperoncino “Rieti Cuore Piccante”

Banda Musicale di Casperia e majorette

Piazza Giuseppe Mazzini

ESPOSIZIONE DI 800 VARIETA’ DI PEPERONCINO

Al Campo-catalogo al Centro Sperimentale Carlo Jucci – Università di Perugia

APERTURA MOSTRA di peperoncini al Chiostro di S. Agostino

Piazza Mazzini Rieti

Ore 18,00 APERTURA degli stand commerciali della Fiera

Per le principali piazze e vie del centro storico di Rieti (fino alle 1.00 di notte)

Ore 19,00 INAUGURAZIONE MOSTRA DI BENEFICENZA

“ Un quadro per Amatrice, Accumoli e Cittareale”

Promossa dal Lions Club Micigliano Terminillo con il sostegno dell’Associazione culturale Cassiopea e del Centro d’Arte Angioina

Sala mostre Palazzo Comunale

Ore 21,30 Gran Concerto del Complesso bandistico “Città di Casperia”

Piazza Mazzini

Ore 23,00 da “Ti lascio una canzone” Davide Rossi Band

Piazza Mazzini

GIOVEDI 24 AGOSTO 2017

ESPOSIZIONE DI 800 VARIETA’ DI PEPERONCINO

Campo-catalogo al Centro Sperimentale Carlo Jucci – Università di Perugia

APERTURA ESPOSIZIONE TECHE di peperoncini - Chiostro di S. Agostino

Piazza Mazzini Rieti

Ore 10,00 APERTURA degli stand commerciali della Fiera

Per le principali piazze e vie del centro storico di Rieti (fino alle 1.00 di notte)

Ore 11,00 INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

“ Cartoline da Rieti e Provincia ”

a cura Rieticuorepiccante e Associazione Fotografica “iFLASHATI”

Foyer del Teatro Flavio Vespasiano

Via Garibaldi

Mostra di beneficenza

“ Un quadro per Amatrice, Accumoli e Cittareale”

Promossa dal Lions Club Micigliano Terminillo con il sostegno dell’Associazione culturale Cassiopea e del Centro d’Arte Angioina

Sala Mostre del Palazzo Comunale

Ore 15,30”Ludobus EduGioca”

Animazione per Bambini con giochi in legno

Largo Alfani

Ore 18.00 Incontri con l’Istituto Agrario

“ Corso sulle Piante officinali e oli essenziali”

Piazza Cesare Battisti

Ore 18,30 Convegno

“ PEPERONCINO AMORE MIO ” - Storia e letteratura sul peperoncino

On. Guglielmo Rositani socio fondatore Accademia Italiana del Peperoncio

Prof. Gianfranco Formichetti Assessore alla cultura del Comune di RIeti

Dr. Enzo Monaco Presidente Accademia Italiana peperoncino

Prof. Claudio Dal Zovo Associazione Pepperfriends

Modera Daniela Melone

Largo Alfani

Dalle 20,30 alle 21,15 Corsi & Temi

Il peperoncino in tavola

Claudio Del Zovo

Largo Alfani

Ore 21,30 Underpepper

“ Tango Nuevo ” con

Valentina Rossi & Valentina Cesarini

Via Garibaldi

Ore 21,30 Showcooking

Enrica Patanè Chef & Foodblogger

“ PPP – Pane, Pasta e Peperoncino… a modo mio”

Ore 22,30 Principi di Degustazione sensoriale di peperoncini

Largo Alfani

Ore 22,30 Concerto

FIFHTY TOWER JAZZ BAND diretta dal Maestro Paolo Cincini

Piazza Mazzini

VENERDI 25 AGOSTO 2017

Dalle ore 9,00 alle ore 1,00 - 7^ FIERA CAMPIONARIA MONDIALE

Per le principali piazze e vie del centro storico di Rieti

Dalle ore 10,00 alle ore 23,00

ESPOSIZIONE DI 800 PEPERONCINI DA TUTTO IL MONDO

Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini Rieti

Centro Carlo Jucci - Via Comunali (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00)

Dalle 11,30 alle 12,15 Corsi & Temi

Coltivazione del Peperoncino

Claudio Del Zovo

Largo Alfani

Dalle 12,30 alle 13,15 Corsi & Temi

Coltivazione in balcone – Autosufficienza alimentare

Silvana Franconeri

Largo Alfani

Mostra di beneficenza

“ Un quadro per Amatrice, Accumoli e Cittareale ”

Promossa dal Lions Club Micigliano Terminillo con il sostegno dell’Associazione culturale Cassiopea e del Centro d’Arte Angioina

Palazzo Comunale

MOSTRA FOTOGRAFICA

“ Cartoline da Rieti e Provincia ”

a cura Rieticuorepiccante e Associazione Fotografica “iFLASHATI”

Sala Mostre Comune di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 15,30”Ludobus EduGioca”

Animazione per Bambini con giochi in legno

Largo Alfani

Ore 17 .30 Incontri con l’Istituto Agrario

“ Tecniche di degustazione dell’olio e dell’olio piccante”

Largo Alfani

Ore 18,00 Inaugurazione “PEPERinCentro

Mostra Internazionale di Cartoline –Mail

Ispirate al tema del peperoncino

Via Garibaldi, 243, 244, 246

Via Bevilacqua, 17

Ore 18,30 Convegni & Incontri

“ IL PEPERONCINO IN MEDICINA ”

Dr. Giuliano Sanesi Presidente Consiglio Comunale di Rieti

Prof. Dr. Camillo Giammartino Endocrinologo

Prof. Dr. Massimo Massetti Cardiochirurgo

Prof. Dr. Serafino Orazi Cardiologo *

Modera Daniela Melone

*in attesa di conferma al momento della stampa

Largo Alfani

Ore 21,30 Underpepper

Duo “Frankie goes to gnappa”

Via Garibaldi

Ore 21,30 Showcooking

" Insolitamente piccante "

tenuto dagli Chef Danilo Colaiaquo e Laura Alessi .

Uno show cooking di cucina in cui verrà alternato l'utilizzo di peperoncini dolci e peperoncini forti nella creazione di piatti che vedranno il peperoncino alla base degli stessi.

“ Etoile Accademy School” di Rossano Boscolo

Largo Alfani

Ore 22.00

“ Una luminosa e tagliente scia di vetro ”

di Gabriel Garcia Marquez con Salima Balzerani

Foyer Teatro Flavio Vespasiano

Ore 22,00 Spettacolo Musicale

Groove UP – 70/80 show dance

Con Valentina Cavalieri

Piazza Mazzini

Ore 23,00

Cabaret con Marco Tana & Magic show

Piazza Mazzini

La notte

Rossopeperoncino

SABATO 26 AGOSTO 2017

Dalle ore 9,00 alle ore 1,00 - 7^ fiera campionaria mondiale

Per le principali piazze e vie del centro storico di Rieti

Dalle ore 10,00 alle ore 23,00

ESPOSIZIONE DI 800 PEPERONCINI DA TUTTO IL MONDO

Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini Rieti

Centro Carlo Jucci - Via Comunali (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00)

Dalle 11,30 alle 12,15 Corsi & Temi

Creare un giardino di piante spontanee commestibili

Adolfo Rosati

Largo Alfani

Dalle 12,30 alle 13,15 Corsi & Temi

Raccolta e utilizzo delle piante selvatiche commestibili

Adolfo Rosati

Largo Alfani

Mostra di beneficenza

“ Un quadro per Amatrice, Accumoli e Cittareale”

Promossa dal Lions Club Micigliano Terminillo con il sostegno dell’Associazione culturale Cassiopea e del Centro d’Arte Angioina

Palazzo Comunale

MOSTRA FOTOGRAFICA

“ Cartoline da Rieti e Provincia ”

a cura Rieticuorepiccante e Associazione Fotografica “iFLASHATI”

Sala Mostre Comune di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 15,30”Ludobus EduGioca”

Animazione per Bambini con giochi in legno

Largo Alfani

Ore 16,30 “Vieni a Giocare con noi !!!”

Ospiti: Picchio Feliciangeli, Federico Dionisi e

Sebastiano Bianchetti

Piazzale del Centro Commerciale PERSEO

Ore 18.00 Incontri con l’Istituto Agrario

“ Tecniche di vinificazione”

Piazza Cesare Battisti

Ore 18,30 Convegni & Incontri

“ Quando il peperoncino è una opportunità per lo sviluppo territoriale ”

Leonardo Tosti Presidente Confcommercio Rieti e Viterbo

Daniele Sinibaldi Assessore attività produttive Comune di Rieti

Donatella Prampolini Presidente nazionale FIDA

Ernesti Di Renzo Università di Roma Tor Vergata

Modera Marco Fuggetta

Largo Alfani

Ore 18.00 Incontri con l’Istituto Agrario

“ Canti Popolari”

Piazza Battisti

Ore 21,30 Underpepper

“ Peligro ” cover band Litfiba

Via Garibaldi

Ore 21,30 Showcooking

" L'esplosione dal dolce al piccante in un dessert ".

Uno show cooking di pasticceria tenuto dal rettore dell'Etoile Academy, lo Chef Rossano Boscolo in persona, che andrà a concentrarsi sulla fusione del dolce e del piccante all'interno di un dessert.

“ Etoile Accademy School” di Rossano Boscolo

Largo Alfani

Ore 22,00 fino alle 23,00 Gruppo Capoeira Topazio Rieti

spettacolo itinerante per le strade del centro storico di Rieti, rivolto a grandi e bambini.

La capoeira è un'arte marziale di origine brasiliana dove tutti i suoi movimenti sono nascosti attraverso la danza e l'acrobatica,

Ore 22,30 Spettacolo musicale

“ Hurricane” POOH Tribute

Piazza Mazzini

DOMENICA 27 AGOSTO 2017

Dalle ore 9,00 alle ore 1,00 - 7^ fiera CAMPIONARIA mondiale

Per le principali piazze e vie del centro storico di Rieti

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Visite al centro sperimentale CARLO JUCCI

(partirà navetta alle ore 9,00 e alle ore 17,00 dalla stazione FS – Piazza Mazzini)

Dalle ore 10,00 alle ore 23,00

ESPOSIZIONE DI 800 PEPERONCINI DA TUTTO IL MONDO

Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini Rieti

Centro Carlo Jucci - Via Comunali (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00)

Mostra di beneficenza

“ Un quadro per Amatrice, Accumoli e Cittareale”

Promossa dal Lions Club Micigliano Terminillo con il sostegno dell’Associazione culturale Cassiopea e del Centro d’Arte Angioina

Sala mostre del Palazzo Comunale

MOSTRA FOTOGRAFICA

“ Cartoline da Rieti e Provincia ”

a cura Rieticuorepiccante e Associazione Fotografica “iFLASHATI”

Foyer del Teatro Flavio Vespasiano

Via Garibaldi

12,00 Cerimonia di Consegna dei Premi “RIETICUOREPICCANTE 2017”

Premio giornalismo “Rieti pic 2017” (7^ edizione)

Gran Premio “ Chef pic” 2017 (3^ edizione)

Premio miglior vetrina Confcommercio 2017 (2^ edizione)

Premio miglior stand Rieticuorepiccante 2017 (2^ edizione)

Premio “TRA…PUNTI PICCANTI” 2017 (1^ edizione)

Presenta Daniela Melone

Foyer del Teatro Flavio Vespasiano

Dalle 11,30 alle 12,15 Corsi & Temi

Coltivazione dell’olivo: qualità e impianto a livello hobbistico

Giorgio Pannelli

Largo Alfani

Dalle 12,30 alle 13,15 Corsi & Temi

La potatura dell’olivo

Giorgio Pannelli

Largo Alfani

Ore 15,30”Ludobus EduGioca”

Animazione per Bambini con giochi in legno

Largo Alfani

Ore 18.00 Incontri con l’Istituto Agrario

“ Tecniche di coltivazione del peperoncino”

“ Taleaggio e moltiplicazione vegetativa”

Largo Alfani

Ore 18,30 Convegno

“ Filiera agroalimentare del peperoncino”

Carlo Hausman Assessore all’agricoltura della Regione Lazio

Vincenzo Regnini Presidente della Camera di Commercio di Rieti

Aldo Mattia Direttore Coldiretti Lazio

Marco Fornaciari da Passano Università di Perugia

Modera Daniela Melone

Largo Alfani

Ore 21,30 Underpepper

“ Whirling vortex ” band

Via Garibaldi

Ore 21,30 Showcooking

"A.O.P. Where are you from?"

tenuto dallo Chef Simone De Siato.

Uno show cooking di cucina in cui la salsa base dell' aglio, olio e peperoncino verrà analizzata e rivisitata, focalizzando l'attenzione su diversi peperoncini, le loro caratteristiche e la loro provenienza.

“ Etoile Accademy School” di Rossano Boscolo

Largo Alfani

Ore 22,30 Spettacolo musicale

“ Monica Cherubini in concerto”

Piazza Mazzini

Ore 24,00

Chiusura della settima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino

Spettacolo pirotecnico