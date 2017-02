Eternal City Motorcycle Custom Show all'Atlantico live

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di due ruote impazienti di ammirare le novità della produzione di serie e dei customizzatori: a Roma, sabato 11 febbraio e domenica 12, va in scena, all'Atlantico live, l'Eternal City Motorcycle Custom Show, la prima fiera del custom del centrosud. Musica, tatuaggi, barber shop, eventi spettacolari ma soprattutto moto, con la partecipazione diretta di aziende e artigiani accomunati dall’alta qualità e dall'originalità dei prodotti in mostra (guarda l'elenco di espositori e customizzatori su www.eternalcitycustomshow.com)

Chop, bobber, cafe racer, hot rod e kustom saranno i protagonisti assoluti dell’evento organizzato all'Eur su una superficie di circa 6.000 metri quadrati tutti da vedere, divisi per aree tematiche: produzione di serie, special, cafe racer, scrambler, vespe, lambrette, abbigliamento, accessori e componenti, merchandising e vendita diretta.

Ospite d'onore della due giorni è l'Hells Angel californiano Rusty Coones, musicista, customizer, consulente e attore nella serie televisiva 'Sons of Anarchy'. Tra le tante attrazioni in programma, il Car Club Rumblers che customizzerà in tempo reale una Ford Sedan del 1931 e vari artisti del Pin Striping che si esibiranno creando opere dal vivo. Il bike contest conclusivo, aperto sia ai privati che ai professionisti, è coordinato e giudicato dal super team della rivista numero uno del settore, "Low Ride".

L'Eternal City Motorcycle Custom Show sarà aperto sabato 11 febbraio dalle 10 alle 21 e domenica 12 febbraio dalle 10 alle 20. Il biglietto giornaliero costa 10 euro, i bambini da 0 a 5 anni entrano gratis, da 5 a 10 biglietto ridotto a 6 euro. I biglietti si possono acquistare sul posto alla biglietteria.