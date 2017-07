Pinsa, dolci e fritti: c'è la Fiera dei Sapori

Seconda edizione di un appuntamento dedicato al buon mangiare dei Castelli Romani. La Fiera dei Sapori si svolge sabato 23 e domenica 24 settembre a Frascati, dalle ore 11 alle 23, a Piazza San Pietro e lungo la Passeggiata di Viale Vittorio Veneto.



Organizzata da CastelliExperience, in collaborazione con Comune di Frascati e Magnolia Eventi, Fiera dei Sapori rinnova l’appuntamento con la grande enogastronomia dei Castelli Romani.



Dalla pasta alle specialità di carne, ma anche la gustosa pinsa e gli immancabili funghi. Fiera dei Sapori 2017 amplia la sua offerta enogastronomica proponendo ben dodici ambienti tematici (primi piatti, secondi piatti, pinseria, gelati, dolci, birra, norcineria, fritti, vino, funghi, crêpes, vegano e mercato) che toccano ogni punto di un menù ideale, quello che i grandi ristoratori dei Castelli Romani proporranno, tra stand e show-cooking, nella cornice frascatana.



Cosa c’è alla Fiera dei Sapori



Dodici ambienti degustativi, ognuno segnalato da colori e grafiche specifiche, che propongono grandi assaggi di paste fresche, prodotti di norcineria, dolci e non solo. La Fiera dei Sapori è divisa in:

• Primi piatti

• Secondi piatti

• Pinseria

• Gelati

• Dolci

• Birra

• Norcineria

• Fritti

• Vino

• Funghi

• Crêpes

• Vegano



Come si svolge la Fiera dei Sapori



L’ingresso alla Fiera dei Sapori è gratuito, e permette di accedere a tutti gli spazi dell’evento, nonché assistere alle attività promosse durante tutto il programma e scoprire il percorso formativo sui vini e i prodotti tipici dei Castelli Romani.



Le degustazioni



Lungo Viale Vittorio Veneto e a Piazza San Pietro è possibile acquistare dei gettoni che daranno diritto a partecipare alle degustazioni. Ogni gettone ha il costo di X euro.



Dove e quando si svolge



L’appuntamento con Fiera dei Sapori è:

• Sabato 23 settembre, dalle 11.00 alle 23.00

• Domenica 24 settembre, dalle 11.00 alle 23.00



Gli spazi di Fiera dei Sapori sono:

• Viale Vittorio Veneto (“Passeggiata”)

• Via Cesare Battisti

• Piazza San Pietro





